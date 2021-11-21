Курдо-турецкий политолог: Польша не хочет, чтобы в мире увидели происходящее на границе

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша не хочет, чтобы в мире увидели происходящее на границе. Такое мнение высказал курдо-турецкий политолог, кандидат исторических наук Икбаль Дюрре в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Говоря о том, что польская сторона не пускает на приграничную территорию представителей СМИ, политолог считает, что в этом смысле действия польских властей противоречат понятию свобода слова. "Они не хотят, чтобы мировое сообщество ознакомилось, увидело то, что на границе на самом деле творится. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ничего хорошего там не происходит. Польская сторона это оправдывает тем, что это чрезвычайное положение, но это их позиция, а позиция всего мирового сообщества совершенно иная: чтобы там не было, мы хотим это видеть, и это право всех людей, которым небезразлична судьба тех людей, которые там оказались", - подчеркнул эксперт.

"В сложившейся ситуации одним из лучших вариантов является возвращение этих людей к себе на родину. Я могу уверенно говорить о том, что никто их там не будет преследовать, их там ждут родственники и так далее. То, что около 400 человек из них уже смогли вернуться домой, - это большой успех в первую очередь белорусских властей. Мне кажется, что если в этом направлении стороны будут работать и дальше, то это будет одним из красивых решений данной проблемы. А почему Польша не пропускает и не пропустит их через себя, даже если Германия даст на это разрешение, логичного объеснения этому дать я лично не могу" - отметил Икбаль Дюрре.

Политолог высказал мнение, что в данной ситуации "Польша больше ведет себя, как король, чем сам король". "А Король - это Германия, ведь эти люди не хотят оставаться в Польше, и в Польше понимают, что они ни к ним идут, просто польское руководство хочет отрабатывать свою роль в Евросоюзе, которая сейчас не совсем благополучно оценивается. И таким образом, хочет оказывать некое политическое давление на Беларусь и на Россию тоже, потому что это Союзное государство. И они об этом говорят открыто в официальных заявлениях", - подчеркнул Икбаль Дюрре.-0-