Курение отягощает течение коронавирусной инфекции - Минздрав

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курение отягощает течение коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в обязательном порядке анализируем все вредные привычки, которые есть у человека (с подтвержденным СОVID-19. - Прим.БЕЛТА), в том числе курение. Имеющееся у нас количество пациентов в настоящий момент не позволяет сделать каких-либо серьезных выводов, но отягощение течения болезни у тех, кто курит, мы видим однозначно", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, анализируется каждый случай возникновения пневмоний у пациентов с коронавирусной инфекцией, обязательно оценивается наличие хронических заболеваний. "Коронавирусная инфекция значительно утяжеляет течение этих заболеваний, зачастую они настолько декомпенсируются, что становятся причиной смерти наших пациентов", - отметила замминистра.-0-