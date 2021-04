Курсант университета МЧС стал победителем международной олимпиады на английском языке

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсант университета МЧС Данила Шундиков стал победителем международной олимпиады Sharing borders, growing closer. Do you know Pskov-Belarusian Borderland? Она прошла на английском языке в online-режиме и была посвящена 25-летию Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

В олимпиаде приняли участие более 70 студентов из Беларуси и России, представляющие пять учреждений образования. Участникам предстояло на английском языке поделиться историческими фактами белорусско-российского приграничья, а также разработать и защитить проект двустороннего сотрудничества.

По итогам двух этапов оргкомитет признал абсолютными победителями олимпиады Данилу Шундикова из Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС (Беларусь) и Юлию Евграфову из Псковского государственного университета (Россия).

Подготовкой команды университета МЧС занималась преподаватель кафедры организации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Гомельского филиала УГЗ Елена Селицкая.

Олимпиада проводится для совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей и развития умений межкультурной коммуникации на изучаемом языке международного общения. Организатор - кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений Псковского государственного университета.-0-