Курсант Университета МЧС стала лауреатом премии "За дело"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсант Университета гражданской защиты МЧС Екатерина Рудович стала лауреатом молодежной премии "За дело". Торжественная церемония вручения этой ежегодной городской премии прошло в столичном Dipservice Hall. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

Екатерина Рудович - курсант 2 курса факультета техносферной безопасности, будущий инженер по пожарной и промышленной безопасности. Она является призером республиканских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, постоянным участником вокальных конкурсов и научно-практических конференций. По итогам республиканского конкурса "Студент года" вошла в топ-11 лучших студентов страны.

Всего наград удостоены более 50 отличившихся школьников, студентов и работников организаций и предприятий, достигших высот в творчестве, общественной жизни города, а также волонтерстве. Многие из них в 2020 году ярко проявили себя в проектах Белорусского республиканского союза молодежи, ставших уже брендами организации: "Студент года", "100 идей для Беларуси", "Доброе сердце".

Лауреаты были отмечены в семи номинациях. Им вручили почетные грамоты, статуэтки и подарки.-0-