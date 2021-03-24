Квалификационная комиссия провела внеочередную аттестацию адвокатов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 марта 2021
Минск Ясно -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:34 В Минске на улице Славинского ограничат движение Регионы
19:30 Студенты БГУ выступают в финале международной экологической олимпиады вузов стран СНГ Общество
19:28 Ананич: белорусское государство должно дать бой тем, кто предает историческую память Общество
19:24 Щекин: Запад начал не просто пересматривать историю, а вмешиваться в национальные коды народов Общество
19:16 Въезда в ЕС на белорусско-литовской границе ожидают более 1,5 тыс. грузовиков Регионы
19:06 В школы и детсады должны поставляться высококачественные белорусские продукты питания - депутат Общество
18:58 Антибелорусская инициатива ЕС не нашла широкой поддержки в ООН - Амбразевич Политика
18:55 Постпреды стран СНГ почтили память жителей Хатыни Общество
18:51 Квалификационная комиссия провела внеочередную аттестацию адвокатов Общество
18:47 В СНГ готовы разрабатывать технологии для противодействия попыткам свергнуть конституционный строй Общество
18:29 Подозрительное устройство обезвредили в резиденции британских монархов В мире
18:20 Мясникович предложил создать ассоциацию аграрных вузов ЕАЭС Общество
18:12 Почти 30 раз пытались нарушить работу ж/д транспорта в Брестской области в прошлом году Происшествия
18:07 Время семейных открытий - в Минске приглашают исследовать причудливые лабиринты 6 музеев Афиша
18:06 В Минской области за два дня в автоавариях пострадали двое несовершеннолетних Происшествия
18:04 Ананич: вопрос роста цен на продукты и лекарства - наиболее значимый для большинства белорусов Экономика
17:58 Система раздельного сбора отходов электрооборудования внедрена в Солигорском районе Регионы
17:55 Двое работников Копыльского сельхозпредприятия подозреваются в совершении более 30 краж Происшествия
17:55 Представители ВС Беларуси и России обсуждают перспективы развития объединенной системы связи Общество
17:47 Ежемесячно на электронные жировки переходят около 2 тыс. столичных жителей Регионы
17:43 Рунец проведет 27 марта прямую телефонную линию Общество
17:41 Перспективы развития кино в стране - Головченко посетил "Беларусьфильм" Культура
17:40 Подготовка кадров, сертификаты достижений, дистанционка - Карпенко встретился с педагогами в Гомеле Регионы
17:37 Профилактическая акция "Дом без насилия" пройдет в Минске Регионы
17:29 Прививка от коронавируса снижает риск серьезных осложнений - Жилевич Общество
17:28 ГПК: белорусы предъявляют фальшивые командировочные при пересечении границы Происшествия
17:24 Болельщикам матча Беларусь-Гондурас рекомендуют воспользоваться общественным транспортом Регионы
17:19 У каждого народа всегда есть силы самостоятельно справиться с проблемами - эксперт Общество
17:17 Лукашенко подписал указ об отчуждении пустующих домов на селе. Что изменяется и по какой цене их можно будет купить? Президент
17:14 Завершено расследование дела об ограблении ювелирного магазина в Витебске Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
24 марта 2021, 18:51

Квалификационная комиссия провела внеочередную аттестацию адвокатов

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси провела внеочередную аттестацию адвокатов, рассмотрены вопросы прекращения действия лицензий на право осуществления адвокатской деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Основанием для внеочередной аттестации стали факты нарушения отдельными адвокатами законодательства об адвокатуре, выявленные во время выборочной проверки деятельности Минской областной коллегии адвокатов. Проверку проводил Минюст во втором полугодии 2020 года.

"Также проведена внеочередная аттестация адвоката Сергея Зикрацкого, основанием для проведения которой послужили факты, свидетельствующие о ненадлежащем выполнении указанным адвокатом своих профессиональных обязанностей", - сообщили в Минюсте.

При аттестации некоторые адвокаты показали низкий уровень знаний действующего законодательства, необходимых для адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации.

По итогам внеочередной аттестации Квалификационная комиссия приняла решения о соответствии адвокатов Вадима Коробко, Сергея Новикова требованиям законодательства. Комиссия также вынесла решение о неполном соответствии адвокатов Андрея Белохвоста, Александра Емельяненко и Андрея Титова требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев. Кроме того, комиссия посчитала, что адвокаты Ольга Баранчик, Сергей Зикрацкий, Борис Лесковский, Владислав Филиппович не могут выполнять свои профессиональные обязанности из-за недостаточной квалификации.

В Минюсте отметили: для поддержания чести и достоинства своей профессии, оказания качественной юридической помощи адвокатам следует постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, в публичных высказываниях демонстрировать профессионализм, сдержанность и корректность.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство юстиции юридические службы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Студенты БГУ выступают в финале международной экологической олимпиады вузов стран СНГ
Лилия Ананич. Фото из архива Ананич: белорусское государство должно дать бой тем, кто предает историческую память
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: Запад начал не просто пересматривать историю, а вмешиваться в национальные коды народов
Людмила Макарина-Кибак. Фото из архива В школы и детсады должны поставляться высококачественные белорусские продукты питания - депутат
Фото Исполкома СНГ Постпреды стран СНГ почтили память жителей Хатыни
Фото из архива В СНГ готовы разрабатывать технологии для противодействия попыткам свергнуть конституционный строй
Главное
Фото из архива Лукашенко подписал указ об отчуждении пустующих домов на селе. Что изменяется и по какой цене их можно будет купить?
Оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
Сергеенко: важно сохранить достижения суверенной Беларуси и историческую память нашего народа
Интерьер мечты от Interior Design DANA: поможем воплотить в жизнь даже самые смелые идеи!
Топ-новости
Кочанова поздравила победителей регионального конкурса сочинений "Если бы я был сенатором"
Прививка от коронавируса снижает риск серьезных осложнений - Жилевич
"Велес-Мит" укрепляет свои позиции в сельском хозяйстве
Работникам МВД вручили погоны полковника и государственные награды в Музее истории ВОВ
Банк БелВЭБ открыл China Desk в "Великом камне"
Ананич: вопрос роста цен на продукты и лекарства - наиболее значимый для большинства белорусов
Ананич: белорусское государство должно дать бой тем, кто предает историческую память
Белорусский союз офицеров: не позволим развалить нашу любимую страну
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447
МТС Cloud подтвердил соответствие уровня безопасности для индустрии банковских карточек
Щекин: Запад начал не просто пересматривать историю, а вмешиваться в национальные коды народов
Законопроект о противодействии экстремизму в ближайшее время поступит в Палату представителей
В школы и детсады должны поставляться высококачественные белорусские продукты питания - депутат
Союз писателей: призываем всех белорусов прислушаться к голосу разума и не поддаваться на провокации
У каждого народа всегда есть силы самостоятельно справиться с проблемами - эксперт
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.