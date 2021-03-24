Квалификационная комиссия провела внеочередную аттестацию адвокатов

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси провела внеочередную аттестацию адвокатов, рассмотрены вопросы прекращения действия лицензий на право осуществления адвокатской деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Основанием для внеочередной аттестации стали факты нарушения отдельными адвокатами законодательства об адвокатуре, выявленные во время выборочной проверки деятельности Минской областной коллегии адвокатов. Проверку проводил Минюст во втором полугодии 2020 года.

"Также проведена внеочередная аттестация адвоката Сергея Зикрацкого, основанием для проведения которой послужили факты, свидетельствующие о ненадлежащем выполнении указанным адвокатом своих профессиональных обязанностей", - сообщили в Минюсте.

При аттестации некоторые адвокаты показали низкий уровень знаний действующего законодательства, необходимых для адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации.

По итогам внеочередной аттестации Квалификационная комиссия приняла решения о соответствии адвокатов Вадима Коробко, Сергея Новикова требованиям законодательства. Комиссия также вынесла решение о неполном соответствии адвокатов Андрея Белохвоста, Александра Емельяненко и Андрея Титова требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев. Кроме того, комиссия посчитала, что адвокаты Ольга Баранчик, Сергей Зикрацкий, Борис Лесковский, Владислав Филиппович не могут выполнять свои профессиональные обязанности из-за недостаточной квалификации.

В Минюсте отметили: для поддержания чести и достоинства своей профессии, оказания качественной юридической помощи адвокатам следует постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, в публичных высказываниях демонстрировать профессионализм, сдержанность и корректность.-0-