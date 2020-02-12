Квартира - с любовью! В столичном комплексе "Минск Мир" - праздничная акция ко Дню Святого Валентина

День влюбленных все ближе! Этот праздник принято отмечать знаками внимания и любви к тем, кто нам действительно дорог. И эта традиция важна, даже если подарок чисто символический - в виде букета цветов или коробочки конфет. Но в этом году День Святого Валентина можно отметить особенно ярко - так, что вашим любимым это запомнится на всю жизнь!

Ведь ко Дню влюбленных в столичном комплексе "Минск Мир" проходит праздничная акция - на квартиры в определенных домах установлены приятные скидки от цены продажи в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции!

При покупке квартиры в домах "Пекин" и "Сидней Люкс" квартала "Чемпионов", "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка", "Гонконг" и "Токио" в квартале "Азия" и "Александрия" в квартале "Африка" можно получить приятную скидку. Специально к празднику снижена стоимость от цены продажи в длительную рассрочку - пусть семьи, в которых живет любовь, получать чуть больше возможностей для осуществления главной совместной мечты - о собственном жилье! Семейные ценности - один из важнейших приоритетов компании "Дана Холдингз". Именно поэтому специальная акция была приурочена ко Дню Святого Валентина.

Дом "Пекин"

Дом "Сидней Люкс"

Дом "Нью-Йорк"

Дом "Сан-Франциско"

Дом "Гонконг"

Дом "Токио"

Дом "Александрия"

Многофункциональный комплекс "Минск Мир", который строится по принципу "город в городе", предполагает, что все необходимое для комфортной и счастливой жизни жители будут иметь, что называется, под рукой.

Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

"Минск Мир" - самый масштабный комплекс в Европе

Влюбленные мечтают, что в их семьях зазвенит детский смех. И в "Минск Мире" для семей с детьми создаются все условия - в каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа.

Квартал "Чемпионов"

Квартал "Северная Америка"

Квартал "Азия"

Квартал "Африка"

Появится и вся остальная необходимая для комфортной жизни инфраструктура - на территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр - "Мара Молл". Он будет выделяться не только своей необычной и современной архитектурой, но и тем, насколько интересно здесь будет пролетать время - откроются лучшие магазины, богатейший фудкорт, появятся развлечения на любой вкус. А уж подобрать подарки на День всех влюбленных здесь будет проще простого!

А деловое сердце комплекса - Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком. А кто-то, возможно, повстречает в офисах центра и свою любовь!

Международный финансовый центр Minsk World

Проследить в онлайн-режиме, как продвигается строительство комплекса "Минск Мир", можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Каждый квартал комплекса "Минск Мир" имеет свои особенности. Например, в кварталах "Африка" и "Азия" будут располагаться детские сады с бассейнами, в квартале "Чемпионов" -школа с огромным стадионом и спортивным городком, а в квартале "Северная Америка" - сразу две современные школы с прекрасным стадионом, турниками и тренажерами.

Школа с огромным стадионом и спортивным городком в квартале "Чемпионов"

Но у всех кварталов комплекса "Минск Мир" есть и очень много общего!

Прежде всего, это отличная транспортная инфраструктура - отсюда действительно легко добраться в любую точку города. Через комплекс пройдет третья линия метро, и для жителей будут доступны сразу две новые станции! Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. А главное - до площади Независимости отсюда пять минут на машине, а улица Кижеватова - самый быстрый выезд на МКАД!

Отличная транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Все кварталы - чистые, зеленые, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома - детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.

Детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки у каждого дома

В комплексе планируется разбить современный красивый парк площадью 10 гектаров. Прохлада зелени, возможность погулять с ребенком по дорожкам городского сада и назначить романтическое свидание на дальней аллее - такие замечательные перспективы обрадуют жителей комплекса всех возрастов! И для каждого квартала, по сути, парк будет в шаговой доступности.

Еще одна приятная особенность - все кварталы комплекса будут связаны единой сетью велодорожек. Спокойная вечерняя велопрогулка или интенсивная утренняя тренировка - для любителей байков здесь будут созданы все условия!

Внутренние дворы кварталов, как это принято в комплексе "Минск Мир", будут свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг

И, конечно же, социальные объекты шаговой доступности тоже будут присутствовать в каждом квартале. Во всем комплексе предусмотрено возведение большого количества коммерческих помещений, которые будут располагать в том числе на первых этажах жилых зданий. Так что магазины и бары, студии красоты и кабинеты стоматологии, спортивные залы и туристические офисы появятся буквально рядом с домом, в каком бы квартале не поселиться!

В каком доме выбрать квартиру? В "Нью-Йорке" с панорамным лифтом и зеркальным фасадом или в пятисекционном "Пекине"? А может, в "Александрии", фасад которой венчают лучи Александрийского маяка? Или в «Сиднее Люкс», который больше всего похож на прибрежный морской отель?

Выбор широк, но главное, что у всех домов, которые строятся в комплексе "Минск Мир", есть общие черты, которые сделают жизнь в этих зданиях особенно уютной и комфортной.

Покупатели прежде всего обращают внимание на то, что все квартиры - свободной планировки. Никто не диктует расположение комнат, никто не возводит лишних стен и дверей - хозяева квартир сами решают, как обустроить жилое пространство на свой вкус. И это очень важное преимущество организации современного жилого пространства.

Еще одна уникальная особенность - прекрасная инсоляция каждого помещения. Панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, французские окна - все сделано для того, чтобы запустить в квартиры как можно больше света и солнца!

Все квартиры с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Все стеклопакеты - от ведущих мировых производителей. Нижние секции панорамных окон - из небьющегося стекла, на всех открывающихся створках - детские замки безопасности. Широко применяется специальная тонировка стекол, которая украшает стеклянные фасады зданий.

Специальная тонировка стекол становится прекрасным барьером на пути ультрафиолета и одновременно украшает стеклянные фасады зданий

Все дома - просто "небоскребы" по минским меркам, до 25 этажей! Но любой этаж - не проблема, ведь в каждом подъезде - по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS. Бесшумные и скоростные, высокой грузоподъемности, они обеспечивают моментальный и комфортный подъем на любой этаж. А есть и совершенно эксклюзивные решения - панорамные лифты!

Во всех домах по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS

В доме "Нью-Йорк" жители будут каждый день с восторгом пользоваться панорамным лифтом!

Входные вестибюли - сквозные. Два выхода - на улицу и в зеленый двор обеспечивают особое удобство - не нужно обходить дом, чтобы попасть к машине или пойти погулять с ребенком в коляске.

В каждом доме - просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком. В домах также обустраиваются байкбоксы и расширенные тамбуры для хранения колясок.

Лобби дома "Пекин"

Лобби дома "Сидней"

Лобби дома "Александрия"

Лобби дома "Сан-Франциско"

И в каждом дворе - детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха с лавочками и ландшафтным дизайном.

Детские и спортивные площадки в каждом дворе, а также зоны спокойного отдыха с лавочками и ландшафтным дизайном

Согласитесь, описания домов и кварталов соблазнительны. И самое главное - эти квартиры есть возможность приобрести для большинства белорусских семей со стабильным доходом! Об этом позаботился застройщик, для которого одна из важнейших целей - сделать доступным собственное жилье для всех белорусских семей!

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный инструмент - уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе "Минск Мир" она предоставляется до десяти лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие достаточных средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика.

Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку. Ведь цены квадратного метра в самых популярных домах именно сейчас акционные!

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе Беларусбанка ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% - на второй и третий год. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Акция ко Дню влюбленных - это существенные и очень приятные скидки для тех, кто хотел бы приобрести собственную столичную квартиру. Но ее подлинный смысл гораздо глубже. Ведь правду говорят - с милым рай в шалаше. Но все же в собственной квартире Эдем расцветает особыми, неповторимыми красками. Это своя территория, где мужчина, наконец, может быть сильным, самостоятельным и нежным, а женщина - заботливой, любящей и мудрой. Семью скрепляет не только романтика любящих сердец, но и надежные стены собственного дома. Стены, в которых расти детям. И которые можно завещать внукам как разумную и выгодную инвестицию в город будущего!

Все подробности по условиям покупки квартир по праздничной акции ко Дню влюбленных можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Любовь действует! И помогает осуществить мечты о собственном доме!

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