Квартиры в новостройке "Аруба" - от 2170 рублей за метр! СТАРЫЕ ЦЕНЫ действуют только до конца августа!

Застройщик больше не будет запускать в продажу новостройки по летним ценам! С 1 сентября осеннее подорожание!

Аруба – райский остров в Карибском море, место невероятной красоты! Именно он вдохновил архитекторов многофункционального комплекса Minsk World на создание одноименного дома в квартале "Тропические острова". И у них получилось! Здесь вы сможете наслаждаться комфортом круглый год!

Только до конца лета на покупку квартиры в тропической новостройке действуют СТАРЫЕ ЦЕНЫ! Подорожание ожидается уже с 1 сентября, а это значит, что вы больше никогда не сможете купить недвижимость в Minsk World так дёшево, как этим летом!

Обратите внимание, что дом находится на начальной стадии строительства, а значит будет идеальным вариантом, в том числе, и для инвестиций.

Всю необходимую информацию вы можете получить у наших менеджеров по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Так будет выглядеть лобби дома "Аруба"

До квартир жильцов доставят лифты OTIS

Дом "Аруба" - один из высотных акцентов квартала "Тропические острова", расположенного в восточной части комплекса. В квартале запроектированы школа и административно-торговый центр, а возле каждого дома появятся детские и спортивные площадки, открытые парковки для велосипедов.

Значительное внимание в концепции Minsk World уделено благоустройству кварталов, поэтому транзитное движение транспорта полностью исключено, а для машин предусмотрены парковки по периметру квартала.

Дом "Аруба" - один из высотных акцентов квартала

Детские сады, поликлиники, медицинские центры и магазины будут в пешей доступности. Жителям не придётся никуда ехать, а, наоборот, будет приятно прогуляться до нужного объекта инфраструктуры.

Через дорогу от квартала появится экономическое сердце всего комплекса – Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Центром притяжения станет Деловой квартал МФЦ

Рядом с ним появится ТРЦ Mara Mall

Удобное транспортное сообщение – ещё одна важная характеристика, присущая всем кварталам и домам Minsk World, в том числе и кварталу "Тропические острова". В нескольких минутах ходьбы – остановки наземного транспорта и две станции метро, одна из которых – "Аэродромная" - строится прямо в границах комплекса, а вторая – "Ковальская Слобода" - уже работает.

Дом "Аруба" - это 25 этажей с квартирами свободной планировки и панорамными окнами. Площадь варьируется от 28 до 75 квадратных метров. Высота потолков – от 2,7 до 3 метров.

Квартал "Тропические острова" с высоты птичьего полета

На первом этаже расположены встроенные помещения торгового назначения с отдельными входами. Здесь также можно оборудовать санузлы и тамбуры, а в подвале находятся хозяйственные кладовые помещения.

Это отличный вариант не только для владельцев бизнеса, но и для самих жильцов. Первым будет обеспечена высокая посещаемость на объекте, а вторые смогут спуститься в магазин или аптеку просто на лифте. Это ведь и есть комфорт высокого уровня!

До квартир жильцов будут доставлять три лифта OTIS, один из которых панорамный. Дизайнерские лобби – особая "фишка" домов в Minsk World. Здесь будет место для консьержа, зона отдыха и санитарная комната, где можно будет встретить курьера или пообщаться с соседями.

Новостройки в одной из сторон квартала

Рядом с домом "Аруба" находятся новостройки "Фиджи", "Мальдивы" и "Барбадос" и здесь вы тоже можете купить квартиры ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

Чтобы купить квартиру в квартале "Тропические острова" можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

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