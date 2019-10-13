Квоты по трудоустройству людей с инвалидностью в Беларуси планируется ввести в 2023 году

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квоты по трудоустройству людей с инвалидностью планируется ввести в 2023 году. Это предусмотрено законом "О правах инвалидов и их социальной интеграции", который депутаты Палаты представителей готовят к первому чтению, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

В законопроекте предполагается, что порядок установления нанимателям квоты для приема на работу инвалидов и ее выполнения будет определяться не правительством, а президентским указом. "В связи с этим предлагается срок вступления этой нормы в силу с 1 января 2023 года, что соответствует сроку, обозначенному Национальным планом действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы", - сказал Олег Левшунов.

Депутат пояснил, что для людей, которые из-за инвалидности испытывают трудности в поиске работы, в организациях будет определяться минимальное количество рабочих мест - в процентах к среднесписочной численности работников. Он уточнил, что квоты, как ожидается, будут устанавливать для средних и крупных предприятий, где работает от 100 человек.

"Институт квотирования рабочих мест подразумевает под собой не только установление квоты, направление на трудоустройство и привлечение к ответственности в случае отказа в приеме на работу. Речь идет также о создании фонда квотирования, из которого потом будут финансироваться мероприятия по содействию занятости инвалидов", - добавил он.

При этом установление квот для приема на работу инвалидов не отменяет институт бронирования, предусмотренный законом о занятости населения. Упразднять его не планируется, отметил Олег Левшунов.

Законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции поступил в Палату представителей 9 сентября. Он разослан во все постоянные комиссии для рассмотрения, внесения предложений и корректировок. Это комплексный документ, который охватывает все сферы жизни. К участию в работе над законопроектом планируется привлекать практически все общественные объединения, в первую очередь те, что представляют интересы людей с ограниченными возможностями.

В 2015 году Беларусь присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, в 2016-м - ратифицировала ее. В законопроекте о правах инвалидов и их социальной интеграции закреплены все основополагающие направления этого документа. "Принятие законопроекта позволит обеспечить комплексное, системное и более полное регулирование общественных отношений в области обеспечения прав инвалидов и их социальной интеграции", - подчеркнул парламентарий.-0-