Лакиза: чем дальше мы от событий ВОВ, тем важнее их изучать для противодействия фальсификации

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем дальше мы от событий Великой Отечественной войны, тем важнее их изучать в целях противодействия фальсификациям и переписыванию. Такое мнение высказал сегодня журналистам директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем много и в то же время мало об истории Великой Отечественной войны. Представляете, какое количество людей участвовало в военных событиях, сколько еще мы не знаем фамилий погибших. Чем дальше мы от тех событий, тем важнее их изучать, в том числе и в целях противодействия фальсификациям и переписыванию истории. Задача историков - делать все необходимое для сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне", - сказал Вадим Лакиза.

Институт истории постоянно ведет работу по сохранению исторической памяти. "В прошлом году мы отмечали 75-ю годовщину Великой Победы, но пандемия не дала возможности встретиться и активно обсудить некоторые вопросы. Однако проводились конференции различного уровня в онлайн-формате, у ученых появилось достаточно времени для подготовки ряда изданий", - отметил директор.

Вадим Лакиза рассказал, что в Институте истории в конце прошлого года была проведена оптимизация структуры и отдел военной истории Беларуси получил статус центра. "Задачи центра - освещение вопросов, связанных с военной историей, ответами на вызовы современности, подготовкой к изданию "Народнага летапісу Вялікай Айчыннай вайны", а также подготовкой мероприятий, посвященных важнейшим событиям военной истории Беларуси", - подчеркнул он.

Например, в минской гимназии №174 пройдет международная научно-практическая конференция "Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа". "На форум, несмотря на ковидную ситуацию, подано практически 500 заявок, что показывает огромный интерес, запрос на те события, которые изучаются", - обратил внимание Вадим Лакиза.

За последние годы институтом проведена огромная научно-исследовательская работа, которая нашла отражение в научных публикациях, коллективных монографиях. Только в 2020 году опубликовано около 10 различных изданий.-0-

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