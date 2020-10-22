Ланская: уличные протесты - это просто шоу, которого людям не хватало

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уличные протесты - это просто шоу, которого людям не хватало. Такое мнение выразила певица, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Все, что на улицах происходит, это шоу, которого людям не хватало. Им не нужны перемены, они не знают, чего хотят. Я уверена, спроси у каждого, чего ему нужно, мало кто ответит", - считает певица.

По ее мнению, часть людей выходит сегодня на протесты из-за каких-то своих амбиций, кто-то - за финансовое вознаграждение, а кто-то - повеселиться. "Сейчас для людей это в большей степени какой-то трэш, экшн. Особенно для молодежи: побегать, чтобы за ними погонялись, - это кайф", - убеждена артистка. При этом, отметила Алена Ланская, в уличных акциях участвуют и люди, которые сознательно идут на нарушение законов, выстраивают стратегии, как дальше вести протесты.

"У меня была возможность понаблюдать: люди, которые изображали вселенскую любовь днем на улицах и ходили с цветочками, по ночам превращались в исчадия ада и писали огромное количество нелицеприятных фраз с проклятиями, желанием смерти кому-либо другому, бесконечно пытались давить на волю другого человека. Я это прошла тоже", - добавила Алена Ланская.-0-

Ланская: я не изменила своим взглядам, какие бы "печеньки" мне ни предлагали Во время интервью певица заявила, что "никогда не позволяла себе иметь корону на голове, что бы ни происходило в жизни" и "никогда не отрывалась от земли, общалась с совершенно разными людьми".