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18 июля 2020, 16:09

Лапицкий: каждый должен ценить то, что создается в стране

Глеб Лапицкий. Фото из архива
Глеб Лапицкий. Фото из архива

18 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек должен ценить то, что создается в стране. Такое мнение высказал руководитель "Славянского базара", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, отвечая на вопросы молодежи во время республиканского проекта "Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя фестиваля, нужно объективно смотреть на разные вещи, и если критикуешь, то предлагать что-то лучшее. "Каждый должен ценить, что создается у нас, - отметил Глеб Лапицкий. - Мне кажется, все, что делается в этом мире, создается в любви. Не только между людьми, но и в отношении общего дела. Если мы будем любить то, чем занимаемся, то у нас будет получаться".

Он добавил, что в Беларуси создан прекрасный задел для развития в будущем. "Я не знаю других стран мира, которые могут за четверть века без сырьевых ресурсов построить вот такую страну и с такой молодежью", - сказал директор фестиваля и обратил внимание на то, что для достижения целей нужно много работать, рассчитывать на свои силы и не ждать помощи со стороны.

В Витебске сегодня БРСМ под слоганом "Сохраняя - приумножаем!" дал старт республиканскому проекту "Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". В ближайшее время по стране пройдет более 200 подобных мероприятий с дискуссиями на различные темы.-0-

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