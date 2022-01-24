Лаппо: более 60 экстремистов и радикалов задержали на границе в 2021 году

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 человек, причастных к экстремистской деятельности и радикально настроенных, задержали на границе в 2021 году. Об этом рассказал председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Анатолий Лаппо назвал трансграничную преступность одной из угроз безопасности и подчеркнул, что особое внимание на границе уделяется борьбе с незаконным оборотом наркотиков. "Кроме того, в 2021 году на границе задержали более 60 лиц, причастных к экстремистской деятельности и радикально настроенных. Особенно нас волнует южное направление. Если на границе с Польшей и странами Балтии развернута определенная инфраструктура, то на 1084 км границы с Украиной другая ситуация. Мы начали ее обустраивать в 2014 году, сейчас обустроено практически 400 км, и эта работа продолжается. Мы на украинском направлении открыли современную заставу "Глушкевичи", сделали модульную заставу "Орехово" со всеми необходимыми комплексами мирового стандарта. Строим заставу "Мохро", начинаем строить заставу "Семеновка" и проектировать еще одну заставу. У нас прописана стратегия обустройства южной границы", - отметил он.

Председатель Госпогранкомитета отметил, что главная задача на 2022 год - обеспечить безопасность на государственной границе. "Я сегодня Президенту доложил: все силы и средства, техника и вооружение у нас есть. Основные усилия мы в этом году сосредоточим на украинском и других направлениях, где будут возникать вызовы и угрозы пограничной безопасности. Резервы для мгновенного реагирования у нас есть. Будет поступать новая техника, порядка 70 машин. Система охраны госграницы выстроена у нас еще в советское время, ее только нужно совершенствовать и добавлять туда технический компонент. И наш военно-промышленный комплекс это позволяет сделать", - подчеркнул он.-0-