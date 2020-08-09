Лебедев: главное, чтобы после выборов жизнь в Беларуси была счастливая и мирная

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от стран СНГ, как и жители Беларуси, ратуют за спокойные выборы и за то, чтобы после них жизнь в республике была счастливая и мирная. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергей Лебедев на участке №42 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас всех такое же желание, как, думаю, у большинства граждан Беларуси, чтобы выборы прошли спокойно, организованно. Чтобы достойный кандидат получил большинство голосов избирателей. И самое главное: выборы - это явление временное. Важнее, чтобы после них жизнь в Беларуси была счастливая, благополучная, с поступательным развитием, мирная. Все наблюдатели стран Содружества, конечно, заинтересованы в сохранении братских отношений с Беларусью. Как председатель Исполкома СНГ я заинтересован в том, чтобы Беларусь и дальше оставалась активным участником взаимодействий внутри Содружества", - сказал Сергей Лебедев.

Он поделился впечатлением от общения с избирателями: у всех спокойное, позитивное настроение. Некоторые сами обращались к наблюдателям, чтобы отметить, что ратуют за спокойную, мирную жизнь и такое же голосование.

Сергей Лебедев добавил, что наблюдатели от СНГ работают на президентских выборах с 24 июля. Всего прибыло более 170 человек из 8 стран. "Большинство заявленных наблюдателей из стран СНГ добрались до Беларуси, невзирая на сложности в транспортном сообщении. С частью наблюдателей мы вчера пообщались в нашем Исполнительном комитете СНГ. Меня радует то, что настрой всех наблюдателей стран Содружества позитивный", - заключил он.-0-