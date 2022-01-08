Лебедев: Исполком СНГ поддерживает меры руководства Казахстана по защите конституционного строя

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исполкоме СНГ всецело поддерживают меры руководства Казахстана и стран ОДКБ по защите конституционного строя и восстановлению правопорядка в республике, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопросы российских и зарубежных журналистов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Последние события в Казахстане, конечно же, вызвали большую обеспокоенность во всех странах СНГ. А когда мирные протесты переросли в силовые противоправные акции, сопровождавшиеся погромами, грабежами и даже убийствами, то это породило серьезную тревогу у всех соседей, партнеров, а тем более у друзей Казахстана, - сказал Сергей Лебедев. - В Исполнительном комитете СНГ, где в интернациональном коллективе трудятся представители всех стран Содружества, внимательно следят за развитием ситуации в братской республике. Мы объединены общим желанием и целью - сделать все необходимое не только для сохранения, но и для дальнейшего совершенствования и укрепления Содружества Независимых Государств".

По его словам, руководство Исполкома СНГ, ответственные сотрудники аппарата в эти дни поддерживают необходимые рабочие контакты с представителями государств Содружества, стараются оказывать моральную и организационную поддержку Казахстану.

"Я лично, все коллеги из наших интеграционных структур всецело поддерживают меры, предпринимаемые руководством Казахстана и государств - участников ОДКБ по защите конституционного строя и восстановлению правопорядка в республике. Сегодня уже очевидно, что деструктивные элементы, бандиты заранее готовились к массовым выступлениям с целью дестабилизации обстановки в стране, получали поддержку из-за рубежа. На этом фоне принятые руководством Казахстана решения, направленные на восстановление правопорядка, мира и стабильности в республике, представляются своевременными и обоснованными. Эти меры поддержаны не только государствами - участниками ОДКБ, но и другими странами Содружества. Исполком СНГ подробно информирует на своих интернет-ресурсах о заявлениях и солидарных действиях за рубежом в поддержку усилий казахстанского руководства по возвращению страны к мирному созидательному труду", - отметил председатель Исполнительного комитета СНГ.

Сергей Лебедев подчеркнул, что для Содружества весьма важен тот факт, что Казахстан является в этом году председателем в СНГ. "Мы знаем о больших и содержательных планах наших казахстанских друзей по успешному осуществлению своего председательства. Эти планы очень четко обозначил в своем выступлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на саммите СНГ в октябре прошлого года. Тема председательства Казахстана в Содружестве звучала на заседании Совета глав правительств СНГ в ноябре минувшего года, а также месяц назад на заседании Экономсовета СНГ, 2 декабря 2021 года. Мы глубоко убеждены, что общими усилиями казахстанцев и их друзей из стран СНГ мир и порядок вскоре будут восстановлены и Казахстан продолжит свой путь поступательного развития, направленный на рост экономического потенциала страны, обеспечение социальных прав и гарантий своих граждан", - сказал он.

Председатель Исполнительного комитета добавил: "Для стран СНГ в свете произошедших событий, на мой взгляд, напрашивается весьма важный вывод: нам надо и дальше быть вместе, крепить наше сотрудничество и взаимодействие. Только сообща мы сможем преодолеть возникающие трудности. Именно поэтому Исполком СНГ под председательством Казахстана продолжает сейчас подготовку к предстоящим в ближайшие месяцы важным форумам в рамках Содружества: 18 марта предполагается проведение заседания Экономического совета СНГ и Экономического форума Содружества; 8 апреля - заседания Совета министров иностранных дел СНГ; в мае - встречи глав правительств государств СНГ в столице Казахстана. В последние три года город Алматы стал традиционной площадкой для проведения в начале февраля Евразийского цифрового форума. Мы в Исполкоме СНГ вместе с коллегами из ЕАЭС и нашими друзьями в Казахстане искренне надеемся, что обстановка в республике и в городе Алматы в предстоящие недели нормализуется настолько, что позволит сохранить эту традицию и провести цифровой форум в южной столице Казахстана".-0-