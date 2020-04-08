8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкая промышленность до конца недели должна выйти на выпуск до 1 млн масок в сутки. Об этом сегодня во время стрима на Youtube-канале Национального пресс-центра сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в период эпидемии свиного гриппа в 2009 году с ноября по февраль было продано 750 тыс. масок. "Сейчас это количество продаем в день", - сказал Владимир Караник.

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