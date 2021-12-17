Леонид Заяц избран заместителем председателя Совета Республики

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва избрали Леонида Зайца заместителем председателя Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, по решению главы государства 13 декабря Леонид Заяц был назначен членом Совета Республики. По итогам тайного голосования сенаторы единогласно поддержали его кандидатуру.

"Леонида Зайца я знаю давно, - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.- Это профессионал своего дела, очень опытный руководитель, который прошел великолепную школу, работая руководителем предприятия, министром, губернатором. Тот профессиональный опыт, который есть у этого человека, будет, несомненно, востребован в нашей работе. Очень важно, что это очень замечательный человек, настоящий патриот своей страны. Он любит и ценит людей. Он не разделяет их по должности, званию, расовой принадлежности. Для него все люди равны".

Наталья Кочанова

Спикер подчеркнула: Леонид Заяц очень много сделал для Могилевской области. "И, конечно, все это оценивают по достоинству. Руководители и просто жители с большой любовью относятся к нему. Я считаю, что это достойная кандидатура на должность заместителя председателя Совета Республики, который, я уверена, внесет абсолютно новые предложения, направления в нашу работу. Я считаю, что он справится с возложенными на него функциями", - констатировала Наталья Кочанова.

В свою очередь Леонид Заяц поблагодарил сенаторов за оказанное ему доверие. "Не скрою, для меня это большая честь. Понимаю свое назначение так: представлять эту высокую должность и подтверждать ее бравыми политическими делами в нашем государстве. Я вырос и работал среди вас. Я хотел бы поблагодарить Президента за принятое решение и сказать, что сделаю все для того, чтобы оправдать это назначение", - отметил он.-0-

Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко

Тайное голосование за избрание заместителя председателя Совета Республики

Фото Андрея Покумейко