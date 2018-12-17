Лесхозы Беларуси откроют елочные базары 20 декабря

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы откроют елочные базары 20 декабря в Минской и Брестской областях, а массовая торговля начнется 21 декабря, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

"В этом году новогодние деревья, выращенные специалистами лесхозов, можно будет продавать более чем на 1 тыс. торговых точек. Первые елочные базары заработают в Минской и Брестской областях уже 20 декабря, однако массовая торговля в стране начнется на день позже", - сказал Валентин Шатравко.

Валентин Шатравко

Елочные базары будут организованы как в столице, так и в областных, районных центрах, других населенных пунктах. Кроме того, новогодние деревья будут продаваться во всех лесничествах Беларуси, которых насчитывается более 800. "Средняя стоимость новогоднего дерева до метра на торговых базарах и складах лесхозов составит в районе Br8, от 1 м до 2 м - Br11, от 2 м до 3 м - Br15. Следует отметить, что в лесничествах стоимость новогодних деревьев будет несколько ниже: Br7, Br9 и Br13 соответственно. Стоимость новогоднего дерева в кадке (горшке или ящике) в зависимости от вида и размера будет варьироваться от Br15 до Br20", - отметил первый замминистра.

"Кроме того, есть возможность выбрать себе новогоднее дерево в лесу. Для этого нужно приехать в лесничество и в сопровождении работника лесной охраны срубить себе дерево на новогодней плантации. Стоимость будет еще ниже, чем при покупке в лесничестве", - добавил Валентин Шатравко.-0-

Фото Максима Гучека

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Лесхозы Беларуси планируют реализовать не менее 150 тыс. новогодних деревьев Помимо обычных елей и сосен, лесхозы также предложат белорусам приобрести новогодние деревья в кадках (горшках и ящиках).