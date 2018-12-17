17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси планируют реализовать не менее 150 тыс. новогодних деревьев, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

Валентин Шатравко

"В этом году мы планируем реализовать не менее 150 тыс. новогодних деревьев. Помимо обычных елей и сосен лесхозы предложат приобрести новогодние деревья в кадках (горшках и ящиках). Их будет выставлено на продажу более 2,5 тыс. Это европейская и колючая ель, сосна обыкновенная, западная туя и можжевельник", - сказал Валентин Шатравко. Лесхозы уже провели значительную работу по подготовке к реализации срубленных новогодних деревьев, новогодних деревьев в кадках, а также букетов из веток хвойных деревьев.

В этом году по инициативе Министерства лесного хозяйства во всех населенных пунктах, численность населения которых составляет более 30 тыс. человек, впервые пройдет акция "Сохрани символ праздника". Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предложат белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить в ближайшем лесничестве во время акции "Неделя леса". Каждому покупателю такого новогоднего дерева лесхозы подарят памятку по уходу за символом праздника.-0-

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