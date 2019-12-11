11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси планируют реализовать не менее 160 тыс. новогодних деревьев, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

"Лесохозяйственные учреждения планируют реализовать не менее 160 тыс. новогодних деревьев. Помимо обычных елей и сосен можно будет приобрести новогодние деревья в кадках (горшках и ящиках). Их будет выставлено на продажу более 2,5 тыс.", - сказал Валентин Шатравко.

В 2018 году лесхозы реализовали около 160 тыс. новогодних деревьев, более 2 тыс. из которых - деревья в кадках. Активнее всего живые атрибуты праздника приобретали в Минске и Минской области: здесь продано 38 541 дерево. Чуть меньше новогодних деревьев - 35 282 - купили в Гродненской области.

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