Лесхозы Беларуси заготовили уже более 7 тыс. т березового сока

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается заготовка березового сока. По состоянию на 28 марта, лесхозами собрано уже более 7 тыс. т напитка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
"Активнее всего работа ведется в Брестской области: местные лесхозы заготовили почти 3,5 тыс. т сока", - добавили в пресс-службе.
Ежедневно лесхозы заготавливают не менее 1,2 тыс. т напитка. Практически весь продукт сразу же уходит к потребителям. Стоимость варьируется от 15 до 40 копеек за литр (в зависимости от условий реализации, тары и т. д.).
По состоянию на 28 марта, население приобрело около 1,1 тыс. т сока, еще 512 т реализовано лесхозами на экспорт. Оставшийся сок поступает на перерабатывающие предприятия: в этом году заводы заявили о потребности в 14 тыс. т напитка.
Приобрести березовый сок можно во всех лесхозах страны. Места реализации опубликованы на сайтах всех лесохозяйственных учреждений. Там же можно найти сведения о времени реализации (большинство лесхозов откорректировали графики работы для удобства населения), контактные телефоны профильных специалистов.
В Минлесхозе напомнили, что у белорусов есть возможность самостоятельно заготовить березовый сок. По этому поводу нужно обратиться в ближайшее лесничество, после чего специалисты проведут соответствующий инструктаж и покажут нужные участки.-0-
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