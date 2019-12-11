11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

"Традиционно в преддверии новогодних праздников проводится акция по усилению охраны лесов от самовольных рубок, а также от перемещения новогодних деревьев без разрешительных документов. На автодорогах страны для предотвращения этих действий планируется выставить около 300 контрольных постов. Также мы продолжим активно применять в лесном фонде камеры фото- и видеофиксации", - сказал Валентин Шатравко.

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