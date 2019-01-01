Лимиты на беспошлинные посылки увеличены в Беларуси до 200 евро и 31 кг

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки увеличен в Беларуси с 1 января до 200 евро и 31 кг. Это предусмотрено указом №490 "О таможенном регулировании", сообщает БЕЛТА.

Месячная норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных повылках выросла с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг (в совокупности). При этом сохраняется разовая норма одного отправления в размере 22 евро и 10 кг.

Указ дает право магазинам Duty Free реализовывать товары в Национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь, а также организовывать торговлю на бортах самолетов белорусских авиакомпаний.

Сняты ограничения на ввоз в международных почтовых отправлениях товаров медицинского назначения, пищевой продукции, диетического лечебного питания, необходимых для граждан, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями.-0-