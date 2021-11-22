Лискович: в ТЛЦ находятся 22 беременные беженки

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре на границе находятся 22 беременные беженки. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Медики внимательно следят за их состоянием и готовы в любой момент оказать нужную помощь. Хорошо налажены все бытовые процессы в плане питания и обеспечения беженцев вещами первой необходимости. Посменно работают коммунальные службы. Увеличено количество биотуалетов. Уделяем особое внимание состоянию здоровья людей, особенно женщин и детей", - рассказал сенатор.
По словам Виктора Лисковича, прорабатывается вопрос организации на территории логистического центра помещения, где беженцы смогут мыться в нормальных условиях. "Пожалуй, это самое частое пожелание беженцев относительно организации быта", - подчеркнул он. -0-