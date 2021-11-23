Лискович: за прошедшую неделю в ТЛЦ раздали более 70 т гуманитарной помощи

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За прошедшую неделю в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе раздали более 70 т гуманитарной помощи, сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведена огромная работа по организации работы лагеря, - сказал сенатор. - Отмечу, что и сами беженцы поддерживают порядок, убирают мусор. Мы постарались объяснить, что если будет порядок, то будет и меньше заболеваний. Людям роздано 15 тыс. медицинских масок, а также около 70 т гуманитарной помощи. Прежде всего речь идет про одеяла, подушки и, конечно же, различное питание".

Беженцы в центре благодарят белорусскую сторону за помощь и продолжают надеяться на открытие гуманитарного коридора в Евросоюз. Сегодня многие из них впервые увидели снег. "Для нас снег удивительное явление, - говорит беженец в ТЛЦ. - Я его вижу впервые в жизни. Но нам не холодно - белорусы сделали все, чтобы в центре было уютно и хорошо. Однако наша конечная цель - Германия или другая страна Евросоюза. В Ираке делать нечего".-0-