Литовская сторона не принимает грузовой транспорт из Беларуси

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА /. Из-за сбоя в работе информационных систем литовская сторона не принимает грузовой автотранспорт. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Сбой в работе информсистем произошел около 4 часов 23 апреля.

"Грузовые средства, следующие на въезд в Литовскую Республику, не принимаются сопредельной стороной", - отметили в Гродненской региональной таможне. Перевозчиков просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Въезда в Литву ожидают около 800 грузовых автомобилей. 380 из них - в пункте пропуска "Каменный Лог".-0-