Лицеисты БГУ завоевали две медали на республиканском турнире юных физиков

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золото и бронзу завоевали команды лицеистов БГУ на XXVIII Республиканском турнире юных физиков в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Золотым призером стала сборная лицеистов БГУ. Второе место разделили команды Лицея БНТУ, гимназии №61 Минска и средней школы №80 Воронежа (Россия). Обладателями бронзы стали шесть команд. Среди них "Лицей БГУ 10", а также старшеклассники столичных гимназий № 50 и 61, средней школы №10 Слуцка, сборная гимназий №5 и №1 Витебска и команда Физтех-лицея из Долгопрудного (Россия).

Турнир состоял из физических боев, в которых команды поочередно представляли свои исследования по предложенным заданиям и выступали в роли оппонентов и рецензентов для других участников.

Всего в турнире приняли участие 90 школьников в составе 18 команд из Беларуси и России. Председателем жюри выступил профессор кафедры физики полупроводников и наноэлектроники физического факультета БГУ Николай Поклонский. Почетным гостем турнира стал член организационного комитета Международного турнира юных физиков Илья Марченко.

Из числа победителей сформируют сборную для участия в июле в Международном турнире юных физиков в городе Тимишоара (Румыния). Организатором республиканского турнира выступили Министерство образования Беларуси и БГУ.-0-

Фото БГУ