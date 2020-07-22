22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва продлила срок ограничений при пересечении границы в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

"По поступившей информации от литовской стороны, в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, срок установленных в Литве ограничений при пересечении границы продлен. Перечень категорий граждан, которым разрешен въезд, определен постановлением правительства Литвы №152 "Об объявлении экстремальной ситуации государственного уровня", с изменениями и дополнениями от 16 июля", - проинформировали в ведомстве.

Пересечение литовско-белорусского участка границы ограничено автодорожными пунктами пропуска "Мядининкай" - "Каменный Лог", "Райгардас" - "Привалка", "Шальчининкай" - "Бенякони", а также железнодорожными: на ж/д станции Вильнюс, "Стасилос" - "Бенякони" и "Кена" - "Гудогай".

На участке ответственности Полоцкого пограничного отряда на белорусско-литовской границе в международном пункте пропуска "Видзы" (с литовской стороны "Твярячюс") по-прежнему пропуск людей и транспорта сопредельной стороной не осуществляется.

Консультацию по вопросам пересечения белорусско-литовской границы можно получить в дипломатических учреждениях Литвы на территории Беларуси. "Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы литовских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельной стороны на интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и Telegram-канале Госпогранкомитета", - отметили в ГПК.-0-