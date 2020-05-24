Литва заинтересована в восстановлении железной дороги от Друскининкая до Гродно

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве предлагают восстановить железнодорожную линию до Гродно, установив новое соединение с Друскининкаем. Такую инициативу озвучил министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич на неформальной встрече министров. Об этом говорится на сайте правительства Литвы, сообщает БЕЛТА.

"Обновленное железнодорожное сообщение с Гродно будет способствовать развитию туризма, грузовых перевозок и будет иметь экономические преимущества. Курорт Друскининкай станет более доступным для жителей других городов Литвы и соседнего города Гродно в Беларуси, позволит привлечь дополнительные туристические потоки", - сказал Ярослав Наркевич.

Ожидается, что после восстановления участка железной дороги Марцинконис - Друскининкай - государственная граница с Беларусью станут доступными маршруты Вильнюс - Друскининкай, Вильнюс - Гродно, Друскининкай - Гродно, Варена - Друскининкай. По мнению властей Литвы, это уменьшит количество транспортных средств на дорогах, что окажет положительное влияние на сокращение загрязнения окружающей среды и снизит число аварий.

На сайте правительства также отметили, что по восстановленной железнодорожной линии будут перевозить около 180 тыс. пассажиров и 1,5 млн т грузов. Проект по созданию железнодорожной линии может быть реализован через 4 года.-0-