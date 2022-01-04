Любецкая: совершенствование Конституции - эволюционный путь развития государства

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование Конституции - эволюционный путь развития государства. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания, член Конституционной комиссии Светлана Любецкая заявила на диалоговой площадке "Конституционная реформа как правовой фундамент независимой Беларуси" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На диалоговой площадке рассматривается предстоящая конституционная реформа: изменения, предлагаемые для внесения в Основной закон государства, организация и проведение республиканского референдума в феврале 2022 года. Мероприятие проходит с участием депутатского корпуса, Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, администрации Центрального района Минска, членов Республиканской общественной организации "Белая Русь".

"Сегодня наша основная задача - разъяснить проектные нормы, посмотреть, как они воспринимаются гражданами, может быть, какие-то идеи неполно изложены, что-то упущено, определить, насколько этот проект совершенен, чтобы выносить его на референдум. Те, кто причастен к разработке новой редакции, ставят своей целью довести до широкого круга лиц перспективы, которые стоят за предлагаемыми изменениями, подробно разъяснить, что будет дальше после следующего за референдумом днем", - сказала Светлана Любецкая.

По ее словам, Конституция - особенный документ, который не носит инструктивного характера. "В нем нельзя найти ответы на отдельные вопросы частной жизни или даже сферы, он всего лишь создает правовые основы для изменения государственного устройства или его совершенствования для дальнейшего развития правовой базы. По сути, это общественный договор граждан с государством, государства с гражданами, юридических лиц и т.д. Основной закон содержит гарантии и идеологические нормы, которые говорят о гражданском согласии. Их исполнение и соблюдение - та самая социальная ответственность, которую мы заложили в государство: если оно берет на себя обязанности, то вправе требовать от граждан встречного исполнения. И, когда мы формировали проект, преследовали цель - найти точку равновесия, не ухудшая чьего-либо положения", - обратила внимание она.

"У нас есть Конституция 1994 года, в которую по необходимости вносились корректировки. По прошествии более чем 20 лет опираться на те основы, которые сегодняшнему дню, очевидно, не соответствуют, можно, но это не даст толчка развитию. С новой редакцией мы не меняем государственное устройство и кардинально не изменяем наше общество. У нас эволюционный путь развития: мы улучшаем то, что у нас есть - это изменения и дополнения в действующий Основной закон", - отметила парламентарий.

По ее словам, необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон продиктованы рядом причин. "Это нужно, чтобы исключить неактуальные нормы, усовершенствовать действующие, исходя из запросов времени, изменившейся социально-политической, идеологической ситуации, а также ввести новые институты, которые ранее не были известны, либо трансформировать действующие, - подчеркнула Светлана Любецкая. - При формировании и формулировании тех позиций, которые были включены в проект Конституции, прорабатывались перспективные направления. Они касаются социальной политики, инновационной сферы, вопросов информационной безопасности как частной жизни отдельного гражданина, так и информационного суверенитета страны".

Организатором выступает центральная районная организация Минска РОО "Белая Русь".-0-