Любецкая: в проекте обновленной Конституции Беларуси усилена социальная направленность

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте обновленной Конституции Беларуси усилена социальная направленность. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания, член Конституционной комиссии Светлана Любецкая заявила в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это усиление социальной направленности. Серьезное внимание информационной безопасности отдельно взятого человека и государства в целом. Повышается уровень правовой защиты, в том числе путем введения новых механизмов - той же индивидуальной конституционной жалобы. Достаточно серьезные изменения предполагаются в части перераспределения полномочий. Мы хотели бы узнать в ходе общественного обсуждения, насколько они воспринимаемы", - сказала парламентарий, говоря о новеллах Основного закона.

Кроме того, как известно, в проекте закрепляется статус и полномочия Всебелорусского народного собрания. "Появляется ВНС, как стабилизирующий орган в том числе. Сказать, что это новый институт, нельзя. Мы его знаем с 1996 года. Он работал, как требовало время. Но поскольку сегодня, очевидно, и условия жизни другие, в этом необходимость наполнения этого института обновленным содержанием", - отметила Светлана Любецкая.

Она также подчеркнула, что проект Конституции носит характер преемственности: "Никаких законодательных потрясений не может быть. Потому что закон априори не терпит суеты. Это правило, которое существует веками, и оно себя зарекомендовало. А Конституция, как Основной закон, - это базис всего. Естественно, что он тоже должен быть стабильным, основательным и развиваться поступательно".-0-