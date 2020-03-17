Любецкая: запрос общества на законность и справедливость сегодня актуален как никогда

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрос общества на законность и справедливость сегодня актуален как никогда, заявила во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Светлана Любецкая.

"В последнее время законотворческая деятельность в нашей стране носит достаточно интенсивный характер. Это объективно обусловлено современными вызовами в социально-экономической, политической, общественной сфере и необходимостью государства совершенствовать действующее законодательство, а также регулировать новые правоотношения. При этом основным критерием этой деятельности следует обозначить социальную обусловленность развития права. Запрос общества на законность и справедливость актуален как никогда", - рассказала Светлана Любецкая.

По ее словам, парламент седьмого созыва работает всего второй месяц, однако этого срока было достаточно, чтобы четко определить основные приоритеты как в работе постоянных комиссий, так и самих депутатов Палаты представителей. "Они вытекают из задач обновленного законодательного органа, направленных на обеспечение прогрессивного законотворчества, максимально приближенного к реалиям сегодняшнего дня и направленного на разработку универсальных правовых норм, которые создадут устойчивую базу для дальнейшего развития правоотношений, - отметила парламентарий. - Очевидно, что сегодня неприемлемыми являются поспешные правовые решения либо непродуманные изменения уже действующих. Главной тенденцией является усиление авторитета закона как основы правового государства. Не случайно качество законодательства расценивается как яркий показатель уровня развития государства".-0-

Фото Сергея Шелега

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