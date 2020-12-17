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17 декабря 2020, 16:55

Любые новации в системе образования должны опираться на поддержку педагогов - Карпенко

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые новации в системе образования должны опираться на поддержку педагогов, заявил министр образования Игорь Карпенко, посещая учебные заведения Новогрудка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Это плановая поездка. Еще при назначении меня министром я поставил цель посещать регионы и встречаться с педагогической общественностью. Это возможность узнать, какие есть проблемы на местах, какие вопросы назрели у педагогов. Потому что система образования не будет эффективно развиваться, если не будет единого понимания целей, задач, подходов. Любые новации в системе образования должны опираться на поддержку педагогической общественности, - сказал Игорь Карпенко. - Сейчас мы рассматриваем Концепцию развития образования до 2030 года. В начале следующего года мы ее выставим на обсуждение. За основу мы взяли те концептуальные подходы, которые были приняты в августе 2017 года на педагогическом совете. Недавно с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики мы рассмотрели вопрос единого подхода к вступительной кампании и совмещенному экзамену за курс средней школы. Завтра этот вопрос будет рассмотрен на общественно-консультативном совете при Министерстве образования".

Министр обратил внимание на то, что совместно с педагогами шла подготовка и обновленного Кодекса об образовании. "В ближайшие дни он будет внесен в Палату представителей. Пройдут парламентские слушания, выездные заседания парламентских комиссий для изучения мнения педагогов и обучающихся по основным положениям, а также обсуждение в средствах массовой информации. Все это позволит подготовить данный документ основательно, чтобы он был качественным и принес ощутимую пользу системе образования", - отметил он.

Игорь Карпенко подчеркнул: сегодня в пресс-центре БЕЛТА обсуждался единый информационно-образовательный ресурс для учреждений общего среднего образования. Как ожидается, он будет запущен в тестовом режиме с 1 января 2021 года. "К слову, ресурс тоже прошел обсуждение со всеми заинтересованными", - добавил министр.-0-

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