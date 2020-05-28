Лобович: в Беларуси приняты допмеры поддержки социальной справедливости в трудовых коллективах

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан" нацелен на поддержание социальной справедливости и стабильности в трудовых коллективах. Такое мнение журналистам высказал сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, комментируя нормы указа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цель указа №178 - поддержание социальной справедливости, стабильности в трудовых коллективах и, соответственно, уровня доходов тех категорий граждан, которые в первую очередь в этом нуждаются, - сказал Андрей Лобович. - Указ содержит нормы, которые направлены на поддержание доходов работников. Это предоставление субсидий нанимателям для выплаты доплат работникам, которые в период с мая по июль могут быть переведены в режим неполного рабочего времени либо в простой. И, соответственно, эта доплата будет осуществляться до величины минимальной заработной платы".

Решение о предоставлении субсидии организациям для осуществления доплат работникам принимают местные органы власти. Суммы доплат работникам перечисляются на специальный счет организации. Доплату работникам организация производит в полном объеме в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет. Средства на оказание данной поддержки предоставляются из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, что позволит упростить порядок администрирования данных выплат. Эти средства будут компенсированы бюджету фонда из республиканского бюджета.

Для получения субсидии организации необходимо обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту своей регистрации. Как отметил первый замминистра, пакет документов, необходимый для получения субсидии, достаточно простой. В частности, организация должна представить: заявление о предоставлении субсидии с указанием размеров доплат работникам и обязательных страховых взносов в бюджет фонда, копию выписки банка об открытии счета, копию приказа об объявлении простоя не по вине работника, установлении неполного рабочего времени по инициативе нанимателя, заверенную в соответствии с законодательством, а также расчет размеров доплат по каждому работнику и обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Во время рассмотрения представленных документов местный исполнительный и распорядительный орган имеет право запрашивать и получать дополнительные сведения или документы, необходимые для принятия решения.

Обращаться за субсидией необходимо не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, за который начислена заработная плата работникам. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается в течение 10 рабочих дней. "Порядок достаточно простой, прозрачный и направлен в соответствии с требованиями главы государства на оказание адресной, точечной поддержки тем организациям, работникам, которые в ней нуждаются", - подчеркнул Андрей Лобович.

Кроме того, нормами указа предусмотрен пересмотр срока предоставления государственной адресной социальной помощи (ГАСП), а также подходов к расчету среднедушевого дохода для граждан, обратившихся за ней. В частности, малообеспеченные граждане, у которых в мае-июле этого года истекает срок предоставления ГАСП в виде ежемесячного социального пособия, смогут ее получать до 31 августа. Продление периода будет осуществляться автоматически, без повторного обращения граждан.

Среднедушевой доход граждан, обратившихся за назначением ГАСП в виде ежемесячного социального пособия в период с момента вступления указа в силу по 31 августа, будет рассчитываться за три месяца, предшествующих месяцу обращения за помощью (ранее - за 12 месяцев). К примеру, если гражданин обратился за назначением ежемесячного социального пособия 9 июня, то в его среднедушевом доходе будут учитываться доходы, полученные в марте, апреле и мае.

При назначении данного вида государственной адресной социальной помощи в указанный период не будет учитываться имущественное положение. "Тем самым мы расширяем потенциальный круг получателей ГАСП, что позволит оказать финансовую поддержку более широкому кругу лиц", - добавил первый замминистра.

Таким образом, ежемесячное социальное пособие предоставляется по заявительному принципу, если среднедушевой доход за три месяца, предшествующих месяцу обращения за помощью, по объективным причинам ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 1 мая БПМ - Br246,78). Размер такого пособия составляет положительную разность между критерием нуждаемости и среднедушевым доходом семьи. Выплачивается на каждого члена семьи.

Период обращения за пособием и его предоставления - до 31 августа. Если гражданин обратился за назначением ежемесячного социального пособия, например, 25 августа, ему оно будет назначено за август и выплачено в сентябре.

Указ носит временный характер, вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая текущего года.-0-