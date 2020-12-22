Лов налима запрещается в Беларуси с 25 декабря

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лов налима обыкновенного запрещается в Беларуси с 25 декабря, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Запрет, введенный для сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы, будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Налим - хищная донная рыба, единственный представитель семейства тресковых, обитающий в пресных водах. Предпочитает реки и озера с холодной и чистой водой. В декабре после замерзания водоемов начинается массовое движение налима на нерест.

За добычу налима обыкновенного в сроки запрета на его вылов предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br27) либо уголовная, если будет добыто более трех особей этого вида. Кроме того, за каждую пойманную особь налима в период нереста придется выплатить 27 базовых величин в качестве возмещения причиненного природе вреда.

Кроме того, с 1 ноября по 31 марта запрещен вылов сома европейского. Добыча данного вида рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупную сумму: 12 базовых величин за каждую особь.-0-