Лов сома и сига в Беларуси запрещен с 1 ноября

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 1 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:20 Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами Общество
10:00 США и Канада перешли на зимнее время В мире
09:50 Волейболисты "Шахтера" победили "Энергию" в 7-м туре чемпионата Беларуси Спорт
09:44 В Вороновском районе девочка отравилась угарным газом Происшествия
09:41 Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 43 В мире
09:37 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут третий матч в Единой лиге ВТБ Спорт
09:30 Лов сома и сига в Беларуси запрещен с 1 ноября Общество
09:28 Под Витебском при пожаре дачного дома погибла пенсионерка Происшествия
09:24 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября Экономика
09:11 Беларусь с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
09:07 В Беларуси с 1 ноября увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты Общество
09:01 День всех святых и День поминовения усопших отмечают католики в первые дни ноября Общество
07:00 Лукашенко поздравил Президента Алжира с национальным праздником Президент
07:00 Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного медуниверситета с 30-летием основания вуза Президент
00:59 В Берлине открыли новый международный аэропорт В мире
00:29 В Ираке разбился военный самолет - погибли 2 человека В мире
31.10.20
31.10.20 23:55 В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах В мире
31.10.20 23:18 С 3 ноября Австрия уходит на карантин В мире
31.10.20 22:33 ФОТОФАКТ: Международный турнир по фигурному катанию Ice Star 2020 Спорт
31.10.20 21:53 Два человека погибли при взрыве газопровода на юге Ирака В мире
31.10.20 21:19 Футболисты "Локомотива" проиграли "Сочи" в чемпионате России Спорт
31.10.20 20:59 Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 37 В мире
31.10.20 20:38 В ДР Конго от рук боевиков погибли 17 мирных жителей В мире
31.10.20 20:18 Хоккеисты "Немана" одержали победу над "Локомотивом" в матче чемпионата Беларуси Спорт
31.10.20 20:09 ФОТОФАКТ: В Гомеле проходят XII Международные соревнования по каратэ "Gomel open cup - 2020" Спорт
31.10.20 19:51 Задержанные на границе с Украиной анархисты имели соответствующую диверсионную подготовку - КГБ Общество
31.10.20 19:17 Команда Могилевской области первенствовала в командном зачете чемпионата Беларуси по кроссу Спорт
31.10.20 18:55 В США за сутки почти 100 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
31.10.20 18:25 Стали известны победители второго дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту Спорт
31.10.20 18:25 ИНТЕРВЬЮ: Тренер о работе онлайн, правильном питании и фитнес-турах во время пандемии Общество
Все новости
Все новости
Общество
01 ноября 2020, 09:30

Лов сома и сига в Беларуси запрещен с 1 ноября

Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на лов чудского сига и европейского сома вводится в Беларуси с 1 ноября, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"Для создания благоприятных условий для воспроизводства чудского сига с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью", - рассказали в инспекции.

А сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения европейского сома в период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен.

Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 БВ (Br324) за каждую особь европейского сома и 9 БВ (Br243) - за каждую особь чудского сига.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
рыбалка
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами
Фото из архива В Беларуси с 1 ноября увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
Фото из архива День всех святых и День поминовения усопших отмечают католики в первые дни ноября
Фото из архива Задержанные на границе с Украиной анархисты имели соответствующую диверсионную подготовку - КГБ
Фото из личного архива героини ИНТЕРВЬЮ: Тренер о работе онлайн, правильном питании и фитнес-турах во время пандемии
Фото из архива Беларусь с 1 ноября из-за COVID-19 временно ограничивает въезд иностранцев
Главное
Фото из архива В Беларуси с 1 ноября увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
Беларусь с 1 ноября из-за COVID-19 временно ограничивает въезд иностранцев
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь!"
Руководители госорганов проведут в ноябре приемы граждан в Совмине
Топ-новости
Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами
Госатомнадзор пояснил порядок лицензирования БелАЭС
Беларусь и Китай создадут рабочую группу по упрощению торговых процедур
Создан оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в Беларуси в 2022 году
КОММЕНТАРИЙ: Украина, не ошибись де-факто!
В Беларуси выздоровели и выписаны 86 663 пациента с COVID-19
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября
Необычные светофоры с дополнительной подсветкой появились в Минске
Карпенко: нарастающий экспорт образовательных услуг подчеркивает престиж белорусских вузов
ФОТОФАКТ: Хоккейная команда Президента Беларуси победила дружину Витебской области на любительском турнире
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Для работы на "Гродно Азот" уже направляются рабочие с других заводов - гендиректор
Новый резидент "Великого камня" будет выпускать тесты на коронавирус
Для БГУ и БНТУ выделят деньги из бюджета на борьбу с COVID-19
Введение электронных паспортов транспортных средств в Беларуси перенесено на 1 апреля 2021 года
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.