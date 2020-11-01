Лов сома и сига в Беларуси запрещен с 1 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на лов чудского сига и европейского сома вводится в Беларуси с 1 ноября, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"Для создания благоприятных условий для воспроизводства чудского сига с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью", - рассказали в инспекции.

А сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения европейского сома в период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен.

Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 БВ (Br324) за каждую особь европейского сома и 9 БВ (Br243) - за каждую особь чудского сига.-0-