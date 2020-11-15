Ловить европейскую ряпушку запрещено в Беларуси с 15 ноября

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ловить европейскую ряпушку запрещено в рыболовных угодьях Беларуси с 15 ноября по 20 декабря в связи с ее нерестом, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"Запрет введен постановлением Минприроды от 2 декабря 2015 года №42 после исключения ряпушки из списка охраняемых видов", - отметили в инспекции.

Ряпушка - самый мелкий представитель сиговых видов рыб (ее максимальная длина не более 25 см), внешне похожа на сельдь. Обитает в водоемах Витебской области и некоторых озерах на севере Минской. Название одного из них созвучно с белорусским названием ряпушки - "сялява".

Вид был включен в Красную книгу Беларуси и запрещен к вылову с 1981-го по 1993 год и с 2004-го по июнь 2014-го. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (Br243).-0-