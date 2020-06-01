Ловля сома в Беларуси запрещена до 1 июля

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на ловлю сома в Беларуси установлен до 1 июля с целью сохранения популяции и создания благоприятных условий для нереста, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

"Запрет на лов сома в период нереста является одной из мер охраны этого некогда краснокнижного вида. Сом потребляет сорную, больную и погибшую рыбу, являясь биомелиоратором водоемов, создающим благоприятные условия для развития здоровой ихтиофауны", - сказали в БООР.

В случае непреднамеренного вылова рыбу необходимо отпустить. За незаконную ловлю в период до 1 июля предусмотрена ответственность по ч.1 ст.15.35 КоАП с наложением штрафа от 20 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас - Br27), возможна также конфискация орудий лова. В случае если ущерб от нелегальной рыбалки составит 100 и более базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

В БООР также напомнили, что, в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 4 марта 2020 года №2, в рыболовных угодьях Витебской области продолжает действовать запрет на лов всех видов рыбы в период до 8 июня.-0-