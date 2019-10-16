"Луч" призывает ценить время и выпускает коллекцию часов к юбилею детского хосписа

В октябре Белорусскому детскому хоспису исполняется 25 лет. По случаю юбилея Минский часовой завод выпускает лимитированную коллекцию часов, которую впоследствии выставит на благотворительном аукционе. Цель проекта – собрать средства для помощи тяжелобольным детям.

На циферблате часов из юбилейной коллекции размещена работа белорусского скульптора и графика Александра Шаппо – большое дерево с раскидистой кроной, на ветвях которой сидят птицы. Как отмечает Александр, "дерево – это символ развития и мироздания, символ жизни, а птицы – символ свободы и души".

Проект "Ценность времени" включает в себя нескольких этапов. Первый прошел в начале октября: команда часового завода провела мастер-класс для детей Белорусского детского хосписа, где мальчики и девочки смогли почувствовать себя дизайнерами – самостоятельно придумать рисунки для циферблата. По нарисованным эскизам завод "Луч" разработает настоящие часы и подарит их самим маленьким авторам. Кроме того, ребята узнали о профессии часовщика и при помощи мастера разобрались в устройстве механических часов, а Александр Шаппо и студенты Академии искусств помогли детям освоить азы скульптурного дела.

Александр Шаппо проводит мастер-класс

В названии проекта заложена важная идея, о которой рассказала Татьяна Поддубная, специалист отдела по привлечению ресурсов Белорусского детского хосписа: "Почему “Ценность времени”? Философия хосписа заключается в том, чтобы ценить время и помогать тяжелобольным детям и семьям проживать наполненную яркими моментами жизнь, независимо от того, сколько она продлится. Ведь время — самое ценное, что у нас есть. Часто мы думаем, что если ребенок неизлечимо болен – ему нельзя помочь. Это не так, и как раз этот проект подтверждает: важно дорожить каждой секундой, проведенной вместе".

Фото после мастер-класса

Заключительным этапом проекта станет благотворительный аукцион, на котором будут выставлены часы из новой коллекции. Все средства от продажи перейдут на счет хосписа. Часы с надписью “Ценность времени для этой жизни” созданы на некоммерческой основе для помощи детям, которые находятся в термальной стадии заболевания. Организаторами аукциона выступят Белорусский детский хоспис и Минский часовой завод.

Справочно: Белорусский детский хоспис – негосударственная и некоммерческая структура, оказывающая медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь семьям, которые воспитывают детей с ограничивающими срок жизни и угрожающими жизни заболеваниями.

Размещение рекламы на БЕЛТА