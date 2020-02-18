"Луч" выпустил часы со стихотворением Максима Богдановича

18 февраля Минский часовой завод "Луч" выпустил лимитированную коллекцию часов "Мова". Ее создание приурочено к Международному дню родного языка. В основу концепции часов легло стихотворение Максима Богдановича "Зорка Венера".

В этом году коллекция "Мова" представлена двумя моделями. На циферблате каждой изображено звездное небо. Часы отличаются цветом циферблата, а также покрытием – на модели с синим небом оно хромированное, на второй – из черного хрома. "Звездный" циферблат дополняет латунный корпус и ремешок из натуральной кожи. Всего в продажу поступило 400 экземпляров.

Уникальными часы делают первые строчки стихотворения Максима Богдановича "Зорка Венера", которые выгравированы на обратной стороне корпуса.

Культурную значимость коллекции подчеркнул арт-директор Минского часового завода "Луч" Иван Кравченя: "Было много идей для этой коллекции. В итоге мы остановились на одном из самых известных стихотворений белорусской классики. "Зорку Венеру" знает каждый белорус, а Максим Богданович занимает ключевое место в нашей литературе. Еще важно, что именно Богданович – один из создателей белорусского литературного языка. Этими двумя моделями мы хотим выразить благодарность поэту, а также показать, как его наследие может быть воплощено в такой, казалось бы, повседневной вещи. Надеюсь, владельцы часов будут с гордостью рассказывать историю поэта, у которого была насыщенная, но, к сожалению, очень короткая жизнь".

В качестве благодарности за приобретение часов "Луч" дарит каждому покупателю экосумку, также выполненную в стилистике коллекции. На ней изображено здание часового завода, которое находится на проспекте Независимости. На фоне здания – звездное небо. Рисунок дополняет название стихотворения и его первое четверостишье. Экосумка идет в комплекте с часами.

Каждый год коллекцией "Мова" Минский часовой завод старается показать уникальность и отличительные особенности белорусского языка. Так, например, в прошлом году коллекция состояла из двух моделей – мужских и женских однострелочников – на циферблате которых были буквы "дж" и "дз".

Часы из коллекции "Мова" уже доступны для заказа на сайте часового завода, а через несколько дней их можно будет приобрести в официальных магазинах "Луч".

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