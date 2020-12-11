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11 декабря 2020, 14:09

Лучшие белорусские предприятия получили премию "Лидер потребительского рынка – 2020"

Новости темы "Премия "Лидер потребительского рынка""
Дипломы бизнес-премии "Лидер-2020" вручат на церемонии награждения премией "Лидер потребительского рынка"
Приоритеты премии "Лидер потребительского рынка -2020" - экологичность и эффективность производства

Церемония награждения Республиканской премией "Лидер потребительского рынка – 2020" состоялась 9 декабря в столичном Президент-отеле. Начиная с 1915 года, эта престижная Премия вручалась в шестой раз.

Заслуженные награды получили как компании, основанные еще в ХIХ веке, так и активно растущие молодые фирмы, которым от роду несколько лет. Оргкомитет и экспертный совет делали ставку на крупных производителей, не забывая и малые предприятия – лидеры в своей рыночной нише.

Белорусские предприятия, их товары и услуги получили дипломы "Лидер потребительского рынка – 2020", свидетельствующие о признании их достижений. Заслуженную награду вручили компаниям, работающим в различных сегментах рынка: производство продуктов питания, легкая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство и ремонт, мебель и бытовая техника, общественное питание, индустрия развлечений и др.

Среди обладателей премии действительно признанные лидеры:

ОАО "Бабушкина крынка" – управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"; ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"; СООО "БЕЛСЫР"; ОАО "Витебский МЭЗ"; ГП "Кондитерская фабрика "Витьба"; ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"; СП "КАМАКО ПЛЮС" ООО; Сеть дискаунтеров "Остров чистоты и вкуса"; ОАО "Гродненский мясокомбинат"; СОАО "Коммунарка"; Сеть суши-баров "СушиШефАртс"; ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье"; ООО "Велес-Мит"; СП ОАО "Спартак"; ОАО "Машпищепрод"; ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод"; ОАО "Рогозницкий крахмальный завод"; КУП "Минскхлебпром"; ГП "УКС Ленинского района г. Минска"; Филиал "Лепельский МКК" ОАО "Витебский мясокомбинат"; ОАО "Тепличный комбинат "Мачулищи"; ООО "Монтбрук"; ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"; УП "Бумажная фабрика" Гознака; ОАО "Молоко", г. Витебск; ОАО "Мозырский ДОК"; ЗАО "Агрокомбинат "Заря"; УП "Глубокский мясокомбинат"; ОАО "Пружанский молочный комбинат"; УП "Борисовский КХП"; ОАО "Минскоблхлебопродукт"; ГП "УКС Советского района г. Минска"; ОАО "Гольшанский крахмальный завод"; ООО "Гротекс"; ООО "Классик Хаус"; ЧТПУП "Савлуков-Мебель"; ПУП "Червенский производственно-пищевой завод"; ОАО "Тепличный комбинат "Берестье"; ООО "БелВнешРеклама"; Радио "Мир" и другие успешные компании.

"Прежде всего, наши лидеры – это компании, которые производят реальный продукт, те, кто является основой, фундаментом. Чем более прочен этот фундамент, тем устойчивее здание всей нашей экономики", – сказал председатель оргкомитета Премии, руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.

Лучших руководителей и собственников компаний наградили бизнес-премией "Лидер – 2020", которая была вручена в рамках церемонии награждения Республиканской премией "Лидер потребительского рынка". Ключевые фигуры предприятий удостоены дипломов "Лидер бизнеса" и "Лидер управления". Их труд и предпринимательский талант достойны самой высокой оценки – ведь за успехами коллектива всегда стоят конкретные люди.

Обращаясь к участникам церемонии, глава Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов подчеркнул важность сотрудничества и деловой кооперации. "Только вместе, только сообща мы можем преодолеть любые преграды, – заявил лидер предпринимательской организации. – И в наше непростое время способность объединиться стала важным конкурентным преимуществом".

Обладатели Премии "Лидер потребительского рынка – 2020" получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком "Лидер – 2020". Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчеркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", работающей в Республике Беларусь пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые Премия была вручена в 2015 году. За шесть лет ее лауреатами стали более 150 белорусских предприятий. Многие обладатели Премии удостоены этой чести не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты Премии определяются Экспертным советом, в составе которого ведущие представители бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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