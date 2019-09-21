Лучших мастеров бьюти-индустрии определят на чемпионате Беларуси "Стиль и красота-2019"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших мастеров индустрии красоты выберут 7-9 ноября на чемпионате Беларуси по парикмахерскому искусству, ногтевому сервису и визажу "Стиль и красота - 2019", а также на международном фестивале красоты "Роза ветров Hair 2019", сообщили БЕЛТА организаторы.

Чемпионат Беларуси "Стиль и красота - 2019" по командному первенству среди учебных заведений и личному первенству на звание чемпиона по парикмахерскому искусству, ногтевому сервису и визажу, а также ежегодный международный фестиваль красоты "Роза ветров Hair 2019", включающий индивидуальные первенства с участием представителей ближнего и дальнего зарубежья, пройдут в Минске в Футбольном манеже.

"Мы приглашаем профессионалов, директоров учебных заведений и предприятий республики к активному участию в предстоящих мероприятиях. Их победителям будет предложено участие в чемпионатах мира, которые пройдут в 2020 году в Париже и в 2021-м в Японии", - подчеркнули организаторы.

Участники чемпионата и фестиваля смогут обменяться профессиональным опытом, укрепить и развить связи, расширить международные контакты, улучшить личностно-профессиональные качества в разработке и создании целостного образа, модных идей в мире красоты. Кроме того, данные мероприятия проводятся для повышения качественных показателей в профессиональном образовании, популяризации таких профессий и специальностей, как косметик, художник-модельер, парикмахер, визажист, мастер по маникюру и педикюру.

Призеры чемпионата и фестиваля будут награждены кубками, медалями и наградами от представителей индустрии красоты, дистрибьюторов профессионального инструмента, аксессуаров и косметических средств.

Мероприятия стали традиционными для Минска и проводятся с 1993 года. Свое мастерство в 2018 году продемонстрировали около 450 конкурсантов в 30 номинациях по парикмахерскому искусству, 13 - по декоративной косметике, 24 - по ногтевому сервису, 8 - по дизайну бровей и ресниц.

Организаторами выступают Ассоциация парикмахеров и косметологов Беларуси, Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома и БРОО "Лига творческой молодежи".-0-