Лучших спасателей наградили в Минске

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничное мероприятие ко Дню спасателя прошло сегодня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, были награждены лучшие работники ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко отметил, что очень трудно стать лучшим в профессии спасателя - для этого надо пройти огромную школу, каждодневно работать над собой, постоянно повышать свои знания, умения. "Наиболее сложно стать лучшим начальником караула, лучшим спасателем, которых в стране более 5 тыс., стать лучшим водителем, - подчеркнул министр. - Конечно, это ребята, которые с пониманием относятся к делу, тонко чувствуют и понимают, куда они пришли, осознают свою значимость. Только трудом и усердием можно достигать таких результатов".

Награду лучшего начальника дежурной смены подразделений по чрезвычайным ситуациям получил Александр Клетаница из Пинска. Лучшим государственным инспектором по пожарному надзору признан представитель Могилевского райотдела МЧС Игорь Алейников. Среди пропагандистов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям победителем конкурса профессионального мастерства стал Роман Песьковский из Минска.

Лучшим спасателем подразделений по чрезвычайным ситуациям стал Игорь Желткевич из Глубокского района, среди диспетчеров лучший - Вячеслав Пивовар из Барановичского горрайотдела МЧС. Лучшими пилотом и авиационным инженером признаны соответственно Андрей Криштопа и Виктор Жилевич из ГААСУ "Авиация", а работником службы химической и радиационной защиты - Артем Сидорейко из Брестского областного управления МЧС.

Евгений Микульский из Республиканского отряда специального назначения получил награду как лучший водолаз, его коллега Анатолий Числов - как спасатель-пловец. Лучшим водителем специального легкового авто признали Андрея Юхневского из Гомельского городского отдела МЧС. Победителем в конкурсе профессионального мастерства среди водителей пожарных автомобилей стал Александр Абрамчук из Малоритского райотдела МЧС.

Родители лучших спасателей получили благодарственные письма.

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям празднуют свой профессиональный праздник 19 января. Именно в этот день в 1999 году указом Президента Республики Беларусь было утверждено положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На ведомство были возложены функции государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, были определены основные задачи. В феврале 2000 года 19 января было объявлено Днем спасателя.-0-