Лучшую тревожную группу органов пограничной службы определили в Сморгони

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшую тревожную группу органов пограничной службы назвали в Сморгони. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Ежегодно на базе Сморгонской пограничной группы и учебного центра Института пограничной службы проводятся соревнования на звание лучшей тревожной группы органов пограничной службы. На сморгонскую землю приехали лучшие представители от всех пограничных отрядов и групп, чтобы показать свою сноровку, навыки и умения действовать в неординарных ситуациях.

Команды из Полоцка, Сморгони, Лиды, Гродно, Бреста, Пинска, Мозыря и Гомеля на протяжении трех дней демонстрировали свой профессионализм в различных испытаниях. Это поиск и задержание нарушителя, многокилометровый марш-бросок по пересеченной местности с препятствиями, изучение следов, оставленных на местности учебным нарушителем, определение направления его движения, давности следа, количества нарушителей и способа сокрытия следов.

По результатам упорной и напряженной борьбы победителем стала команда Гродненской пограничной группы. Второе место у Гомельской погрангруппы. На третью ступень пьедестала поднялись сморгонские пограничники. Победитель соревнований завоевал переходящий кубок. Команды, занявшие призовые места, награждены медалями, дипломами и новой экипировкой для тренировки служебных собак.

В личном зачете лучшим старшим тревожной группы и лучшим кинологом признаны старший лейтенант Иван Незабудко и младший сержант Владислав Колесников из Гомельской пограничной группы, а Гродненская пограничная группа отличилась лучшим водителем - рядовым Егором Храповым и лучшим инспектором - рядовым Даниилом Переходюком.-0-

Фото ГПК