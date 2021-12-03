Лукьянов: молодежь должна принять эстафету по защите памяти о ВОВ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна принять эстафету по защите памяти о Великой Отечественной войне, заявил журналистам первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Он принял участие в открытии временной экспозиции "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию битвы за Москву, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и круглом столе, приуроченном к памятной дате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что в выставке и круглом столе принимает участие большое количество молодых людей. Ведь именно молодежь должна принять эстафету памяти и защитить от попыток надругательств над нашей историей, над светлой памятью наших героев, дедов и прадедов. Сегодня Белорусский республиканский союз молодежи, Российский союз молодежи плечом к плечу отстаивают интересы наших стран, в том числе и на международных площадках", - сказал Александр Лукьянов.

Первый секретарь ЦК БРСМ напомнил, что недавно молодежь двух стран приняла заявление о недопущении жесткого обращения с беженцами на границе. "Конечно, это яркие сигналы политическим элитам Запада, которые пытаются давить нас санкционно, где-то ущипнуть и сказать, что мы не соответствуем неким демократическим устоям. Молодежь и общественность дает четкий знак, что молодые люди отчетливо понимают, что наши страны выбрали необходимый курс и действуют исключительно в интересах наших граждан, - отметил он. - А сегодня мы обсуждаем важнейшую веху в нашей истории - контрнаступательную операцию под Москвой. Это очень важно, что молодежь Беларуси и России вместе посещает и оцифровывает памятные места времен ВОВ. Мы запустили ряд знаковых мероприятий в этом году и будем продолжать эту эстафету в будущем".

Главная цель выставки - через призму человеческих судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины, роль битвы за Москву в истории Великой Отечественной войны и ее значение для всего фронта, актуальность событий под Москвой 1941-1942 годов для нынешнего и будущих поколений. Московская битва - одно из крупнейших сражений в истории мировых войн как по числу участников, так и по количеству военной техники и вооружения. Это пролог Победы, без которого нельзя понять и оценить ни наших жертв, ни наших достижений.

На выставке представлено около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства, постоянно находящихся в фондах Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы.

Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и Министерства культуры Беларуси. Работа временной экспозиции продлится с 4 декабря до 30 января 2022 года.-0-

Фото Оксаны Манчук