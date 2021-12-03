Лукьянов: молодежь должна принять эстафету по защите памяти о ВОВ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 3 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:00 Могилевский институт МВД организовал благотворительный проект ко дню инвалидов Регионы
18:52 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Остраву" в матче EWBL Спорт
18:47 Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем Президент
18:44 Беженец из ТЛЦ: у меня степень по физике, но в Ираке я не востребован Общество
18:35 Союз офицеров: цель неприкрытого давления на Беларусь - ликвидация белорусской государственности Общество
18:27 Съезд Белорусского союза офицеров прошел сегодня в онлайн-формате Общество
18:13 От консультации до операции: около 200 пациентов ежесуточно обращаются в детскую больницу в Гомеле Регионы
17:59 Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство Общество
17:40 Сенатор РФ: Беларусь и Россия всегда будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне Общество
17:23 Лукьянов: молодежь должна принять эстафету по защите памяти о ВОВ Общество
17:22 Более 2,92 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:16 По постановлению генпрокурора ограничат доступ к ресурсу организации "Наш дом" Происшествия
17:15 БИСИ: карьера, здоровье и счастливая семья - приоритеты поколения Z Общество
17:09 МТЗ в январе-ноябре нарастил экспорт на 28,4% Экономика
17:07 При лобовом столкновении иномарок в Полоцком районе пострадала 6-летняя девочка Происшествия
16:59 Минэкономики: более 400 админпроцедур рассмотрено для их дальнейшей оптимизации Экономика
16:55 Перцов: молодежи нужно привить антидот от сокрушительной лжи о ВОВ Общество
16:53 Крупную партию древесины с подложными документами задержали под Брестом Происшествия
16:52 Определены требования к должностным лицам и владельцам операторов сервисов онлайн-заимствования Экономика
16:51 Объявлены победители конкурса среди молодых медиков "Вперед, молодежь" Общество
16:51 Польский депутат: недопущение журналистов на границу было ошибкой В мире
16:45 Толще, чем "Война и мир". В окружении Лукашенко показали переданную ему к совещанию стопку документов Президент
16:39 СК раскрыл подробности преступной деятельности организации "Супраціў" Происшествия
16:35 Беженка из ТЛЦ: благодарны Беларуси за помощь, особенно для детей Общество
16:32 Премию облсовета депутатов вручили 16 юным музыкантам Витебской области Культура
16:29 Аналитик БИСИ: у белорусской молодежи четко сформирована национальная и гражданская идентичность Общество
16:25 Мини-полиграфия с вакансиями для инвалидов откроется в Браславском районе в 2022 году Регионы
16:24 В Кличеве пьяные водитель и пассажир применили насилие к сотрудникам ГАИ Происшествия
16:22 Матвиенко: Беларусь и Россия вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войне Общество
16:16 Колоритные напевы Минской области зазвучат 4 декабря на региональном фестивале народного творчества Культура
Все новости
Все новости
Общество
03 декабря 2021, 17:23

Лукьянов: молодежь должна принять эстафету по защите памяти о ВОВ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна принять эстафету по защите памяти о Великой Отечественной войне, заявил журналистам первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Он принял участие в открытии временной экспозиции "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию битвы за Москву, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и круглом столе, приуроченном к памятной дате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что в выставке и круглом столе принимает участие большое количество молодых людей. Ведь именно молодежь должна принять эстафету памяти и защитить от попыток надругательств над нашей историей, над светлой памятью наших героев, дедов и прадедов. Сегодня Белорусский республиканский союз молодежи, Российский союз молодежи плечом к плечу отстаивают интересы наших стран, в том числе и на международных площадках", - сказал Александр Лукьянов.

Первый секретарь ЦК БРСМ напомнил, что недавно молодежь двух стран приняла заявление о недопущении жесткого обращения с беженцами на границе. "Конечно, это яркие сигналы политическим элитам Запада, которые пытаются давить нас санкционно, где-то ущипнуть и сказать, что мы не соответствуем неким демократическим устоям. Молодежь и общественность дает четкий знак, что молодые люди отчетливо понимают, что наши страны выбрали необходимый курс и действуют исключительно в интересах наших граждан, - отметил он. - А сегодня мы обсуждаем важнейшую веху в нашей истории - контрнаступательную операцию под Москвой. Это очень важно, что молодежь Беларуси и России вместе посещает и оцифровывает памятные места времен ВОВ. Мы запустили ряд знаковых мероприятий в этом году и будем продолжать эту эстафету в будущем".

Главная цель выставки - через призму человеческих судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины, роль битвы за Москву в истории Великой Отечественной войны и ее значение для всего фронта, актуальность событий под Москвой 1941-1942 годов для нынешнего и будущих поколений. Московская битва - одно из крупнейших сражений в истории мировых войн как по числу участников, так и по количеству военной техники и вооружения. Это пролог Победы, без которого нельзя понять и оценить ни наших жертв, ни наших достижений.

На выставке представлено около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства, постоянно находящихся в фондах Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы.

Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и Министерства культуры Беларуси. Работа временной экспозиции продлится с 4 декабря до 30 января 2022 года.-0-

Фото Оксаны Манчук

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь ВОВ
Новости рубрики Общество
Беженец из ТЛЦ: у меня степень по физике, но в Ираке я не востребован
Союз офицеров: цель неприкрытого давления на Беларусь - ликвидация белорусской государственности
Фото из архива Съезд Белорусского союза офицеров прошел сегодня в онлайн-формате
Фото из архива ТАСС Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство
Сенатор РФ: Беларусь и Россия всегда будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне
Фото из архива Более 2,92 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Главное
Во время совещания Лукашенко: экономика Беларуси подверглась беспрецедентному давлению, но мы сумели сохранить ее рост
Лукашенко видит в росте экспорта ключ к укреплению доверия населения к рублю и банковским вкладам
Беларусь в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против Запада
"Мы хотим увидеть ваш гуманизм": беженцы на стихийном митинге обратились к Европе
Топ-новости
Толще, чем "Война и мир". В окружении Лукашенко показали переданную ему к совещанию стопку документов
Лукашенко рассказал об ультиматуме Беларуси: требуют, чтобы мы стали как Украина
Лукашенко: белорусским путем работы в пандемию пошел весь мир
Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем
Петришенко на Экономсовете СНГ проинформировал о предварительных итогах председательства Беларуси
Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике
Снег, гололедица и до -10°С ожидается в Беларуси 4 декабря
КОММЕНТАРИЙ: Поговорить по сотовому и облучиться - правда или миф
Аналитик БИСИ: у белорусской молодежи четко сформирована национальная и гражданская идентичность
Вязович о недопуске на "Дакар": ситуация перешла грань, это не красит мировой спорт
Гайдукевич: пятый пакет санкций поможет нам принять ряд нужных решений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1876 пациентов с COVID-19, выписаны 2201
МИД: аргументы Запада о подрыве Беларусью мира и безопасности в Европе абсолютно несостоятельны
Макей: недопустимы давление и двойные стандарты при оценке ситуации в Беларуси и других странах ОБСЕ
"Белавиа": новые ограничения ЕС не отразятся на возможности выполнения полетов
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.