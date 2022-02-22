Лукьянов считает необходимым реализовывать идеи молодежи в реальном секторе экономики

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно переходить от идей к их реализации в реальном секторе экономики, заявил сегодня журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов во время проведения гранд-финала 11-го сезона конкурса "100 идей для Беларуси" в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Финал проходит в символичный день: по всей стране стартовало досрочное голосование. Некоторые участники приехали в "Великий камень" прямо с избирательных участков, отдав свой долг и внеся вклад в развитие страны. Это говорит о том, что наша молодежь впереди не только в научной деятельности, но и в авангарде общественно-политических событий. Более 500 представителей из всех регионов находятся на площадке конкурса. Они будут укреплять научную и инновационную составляющую нашей страны", - сказал Александр Лукьянов.

Первый секретарь ЦК БРСМ обратил внимание, что на одной из площадок проекта действует символичный избирательный участок. "Каждый из конкурсантов может написать пожелания родной стране, обозначив важность референдума. В преддверии важнейшего исторического события вся общественность, прежде всего молодежь, консолидирована и полна решимости войти в новую весну уже в новой стране, успешно развивающейся, независимой и суверенной", - подчеркнул он.

В этом сезоне "100 идей для Беларуси" акцент сделан на реализованных инициативах. "Мы все чаще говорим, что нужно переходить от идей к их реализации в реальном секторе экономики. Огромное количество проектов связано со здравоохранением, обеспечением социальной защиты граждан. Важное направление - сохранение исторической памяти. Отдельным кластером представлена безопасность. В этом плане сегментация по возрастному принципу позволяет более качественно подойти к отбору талантливых молодых людей", - добавил первый секретарь ЦК БРСМ.-0-

Фото Оксаны Манчук