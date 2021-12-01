Лукьянов: в проекте программы патриотического воспитания мнение молодежи учтено

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте программы патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы мнение молодежи учтено, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

"Представители секретариата ЦК БРСМ вошли в состав межведомственной рабочей группы по разработке программы патриотического воспитания населения. Важно, что мнение молодежи было учтено, в том числе через участие наших представителей в этой группе. В ходе обсуждения проекта программы мы рассуждали, что значит для молодежи патриотизм, с чем они отождествляют это понятие, что в него вкладывают, рассматривая от примеров героизма во время Великой Отечественной войны до сегодняшних дней. Буквально на днях глава государства подписал указ - у нас появилось два новых героя. Это наши летчики, которые увели машину и избежали серьезной катастрофы", - рассказал Александр Лукьянов.

Проект программы обсуждался в учреждениях образования всех уровней по всей стране. "Начали с Минска и дальше шли по регионам, причем с личным участием первых секретарей областных и районных комитетов БРСМ. Что такое патриотизм? Это любовь к своей стране, семье, родным и близким, бережное отношение к Отечеству, к тому, что уже создано и создается десятилетиями. Мы обсуждали с молодежью, что, по их мнению, должно быть дополнительно отражено в программе и как они представляют патриотическое воспитание, в том числе военно-патриотическое", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Александр Лукьянов добавил, что недавно союз молодежи провел достаточно масштабный социологический опрос. "Он был необходим прежде всего для того, чтобы провести ревизию проектной деятельности организации, понять, в каких направлениях сейчас необходимо донастраивать механизм работы с молодежью и общественностью. Хочется отметить, что около 67% опрошенных активистов связывают деятельность БРСМ прежде всего с патриотическим воспитанием. И это логично увязано в одном из ключевых направлений деятельности организации - гражданско-патриотическом воспитании молодежи, которое отражено в стратегии развития организации, принятой на 44-м съезде 13 августа этого года", - подчеркнул он.-0-