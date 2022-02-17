Лукьянов заявил о готовности волонтеров БРСМ занять освободившиеся после ликвидации НКО ниши

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи готовы занять ниши, освободившиеся после ликвидации в стране ряда некоммерческих организаций. Об этом заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Конечно, необходимо эту нишу занимать. Потенциал волонтерского движения "Доброе сердце" Белорусского республиканского союза молодежи огромный", - подчеркнул Александр Лукьянов.

Он отметил, что волонтеры БРСМ участвуют во многих проектах, они в том числе оказывали помощь беженцам на белорусско-польской границе. С весны волонтеры будут задействованы в экологических проектах, в том числе на загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях.

"Встречаясь на диалоговых площадках, ребята самостоятельно, инициативно записываются в волонтеры. Это наши точки роста, их необходимо развивать, расширяя количество направлений", - убежден первый секретарь ЦК БРСМ.-0-