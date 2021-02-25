Луцкий: 2020 год позволил белорусской журналистике раскрыться во всей красе

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 2020 год позволил белорусской журналистике раскрыться во всей красе. Такое мнение высказал сегодня министр информации Игорь Луцкий на итоговой коллегии Мининформа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Год действительно был не простой, но полученный тогда опыт, взаимоподдержка, ощущение, что ты не один, помогли в определенный момент во всей красе раскрыться белорусской журналистике. Было создано много мощных журналистских материалов, появились лидеры мнений среди журналистов. И это очень важный момент", - сказал Игорь Луцкий.

По его словам, на итоговой коллегии обсудят проблемы информационного суверенитета. "Немного в сторону отойдут вопросы, которые традиционно рассматриваются на коллегии Мининформа: издательская, полиграфическая деятельность. Акцент будет сделан на интернет-вещании, работе в социальных сетях и мессенджерах, телевидении, печатных СМИ. Сегодня одно из важнейших направлений - работа в сети. В какой-то мере в этой сфере мы не так хорошо развивались. Однако август 2020 года показал, что у нас есть мощности и резервы, в том числе кадровые, которые позволили выстоять в непростое время. Телевидение - это тоже наш мощный ресурс", - подчеркнул министр.

На заседании будут рассматриваться предложения об изменении работы региональной прессы. "Мы должны сгруппировать в регионах печатные СМИ в единый кулак. В этой связи районную прессу необходимо подчинить либо напрямую облисполкомам, либо создать холдинги на базе областных газет. Это позволит оптимизировать затраты, в некоторой степени развязать руки журналистам", - пояснил Игорь Луцкий.

В свою очередь министр отметил, что сегодня печатная пресса должна видоизменяться: "Необходимо максимально уйти от новостного контента, сконцентрироваться на расследованиях, материалах, которые будут анализировать происходящую ситуацию, а не давать ее отражение. Считаю, холдинг "Звязда" должен поменять формат работы: они должны вернуться в русло общественно-политической информации. В этой связи мы переводим литературные журналы "Полымя", "Нёман", "Маладосць" в издательство "Мастацкая літаратура".

Игорь Луцкий добавил, что особое внимание будет уделено работе пресс-служб. "Указ №65 "О совершенствовании работы государственных органов, иных государственных организаций со средствами массовой информации" никто не отменял. В то же время Министерство информации не может быть PR-службой других отраслей, этим должны заниматься внутри отраслей и ведомств, где есть большая армия сотрудников. Мы видим в этом направлении некоторые недоработки, постараемся это трансформировать", - заключил он.-0-

Выступает председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт

Фото Рамиля Насибулина