Луцкий: в мире практически не осталось конституций в первоначальной редакции

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время диктует правила, общество в странах меняется, поэтому в мире практически не осталось конституций в первоначальной редакции. Такую фразу озвучил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий во время семинара по подготовке к референдуму, который прошел сегодня в Миноблисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Луцкого, действующая Конституция обеспечила историческое развитие Беларуси без потрясений и шоков. Были созданы возможности для развития экономики, в том числе благодаря сильной государственной власти. "Это система государственного устройства себя оправдала и не раз устояла перед внешними и внутренними вызовами. Но за последние 25 лет жизнь внутри страны значительно изменилась, появились новые отрасли экономики, мы запустили в космос собственный спутник, создали электромобиль, построили атомную электростанцию, развиваем биоинженерию. Мы говорим о переходе от индустриального к постиндустриальному информационному обществу. Сокращается доля сельского населения, развивается бизнес, IT-сектор. Изменения диктуют свои правила. В мире практически не осталось конституций в первоначальной редакции. Только в 21-м веке около 90 стран мира успешно осуществили конституционные реформы, 57 приняли новые конституции. Так и наши изменения обусловлены новым белорусским обществом. Это не попытка кому-нибудь угодить", - сказал он.

Также заместитель главы Администрации Президента отметил, что население страны имеет четкую гражданскую позицию, оно политически активно. Граждане проявляют интерес по разным направлениям, но по большей части людей интересуют социальные гарантии. "Новые изменения еще больше их закрепляют. Важный момент - историческая память, которой приурочен наступивший год. Необходимо ее сохранить, так как это базовый постулат для независимости, суверенитета. Нас пытаются переформатировать, стереть память и прошлое, но этого допустить невозможно, ведь за этим стоит наша независимость", - подчеркнул он.

На встречу в Миноблисполком пригласили руководство районов, районных советов депутатов, средств массовой информации и различных организаций. Встречи по обсуждению обновленной Конституции пройдут по всей Минской области.-0-

Фото Павла Орловского