Луцкий: важна выработка стратегических направлений в условиях нынешней информационной войны

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важна выработка стратегических направлений в условиях нынешней информационной войны. Об этом сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Игорь Луцкий, который сегодня назначен на должность заместителя главы Администрации Президента Беларуси.

Игорь Луцкий подчеркнул, что глава государства в ходе назначения на эту должность поставил задачу "выработки стратегических направлений для того, чтобы в нынешних условиях уже не информационного противоборства, а информационной войны достигать результатов, которые позволят стране двигаться вперед".

Главными приоритетами являются интернет, традиционные средства массовой информации. "Предстоит систематизировать работу в этих направлениях и требовать на своем участке с каждого достижения результатов", - продолжил Игорь Луцкий.

Он также коснулся темы изменений в закон о средствах массовой информации, которые уже приняты в первом чтении. По его словам, общие подходы найдены, работа над документом продолжается.

"На мой взгляд, очень важно, чтобы закон позволял оперативно принимать решения. Новации, которые внесены, помогут быстро и адекватно реагировать на меняющуюся обстановку в информационном поле", - подчеркнул Игорь Луцкий.

До этого Игорь Луцкий работал министром информации Беларуси. -0-